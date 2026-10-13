Họa sĩ Đặng Thanh Huyền: “Bớt tham lam” để tìm tự do trong hội họa

Tháng 11 tới, họa sĩ Đặng Thanh Huyền sẽ trở lại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với triển lãm cá nhân thứ ba mang tên "Nơi những dòng chảy gặp nhau". Sau những thay đổi về không gian sống và trải nghiệm, nữ họa sĩ cho biết ở chặng đường hiện tại, cô tìm thấy sự tự do khi không còn bận tâm việc tác phẩm thuộc hiện thực hay trừu tượng, cũng không còn áp lực phải chứng minh tay nghề.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền.

Nơi những dòng chảy gặp nhau là điểm hội tụ của nhiều trải nghiệm trong cuộc sống của Đặng Thanh Huyền: từ ký ức, biển khơi, những nhân vật tình cờ gặp gỡ đến hải trình 8 ngày 7 đêm dọc sông Mekong cùng gia đình.

Ở giai đoạn sáng tác mới, Đặng Thanh Huyền cho biết cô không còn cố gắng xác định mỗi bức tranh phải nằm trong một khuôn khổ cụ thể. Có những tác phẩm chỉ neo giữ cảm xúc bằng một mảng màu, một vệt sáng. Thay vì đưa quá nhiều thứ lên mặt toan, nữ họa sĩ chọn tiết chế hơn, “bớt đi sự tham lam trên mặt toan” để chừa chỗ cho trí tưởng tượng.

Đặng Thanh Huyền và các tác phẩm của mình tại triển lãm cá nhân đầu tiên “Hương sắc Hà thành” năm 2019.

Sự thay đổi này là kết quả của một hành trình nhiều dịch chuyển. Nhìn lại triển lãm cá nhân đầu tiên Hương sắc Hà thành năm 2019, hội họa của Đặng Thanh Huyền khi đó gắn với những hoài niệm về Hà Nội, thành phố của tuổi thơ. Các tác phẩm mang nhiều nét trong trẻo, lãng mạn, như một cách nữ họa sĩ lưu giữ ký ức về nơi mình từng gắn bó.

Cuối năm 2019, Đặng Thanh Huyền rời Hà Nội vào Nha Trang sinh sống. Không gian mới với ánh sáng của biển, sự khoáng đạt và nhịp sống chậm rãi dần tác động đến tư duy sáng tác của cô.

Đến triển lãm cá nhân thứ hai Nơi thời gian chậm lại, tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam năm 2025, tranh của Đặng Thanh Huyền có thêm những khoảng lặng. Ánh sáng và màu sắc được sử dụng để chuyển tải nhiều hơn những cảm xúc bên trong. Khoảng cách địa lý với Hà Nội không khiến những ký ức cũ mất đi mà trở thành một phần trong những trải nghiệm tiếp tục được cô đưa vào hội họa.

Bên cạnh những thay đổi về nơi sống, gia đình cũng hiện diện trong hành trình sáng tác của Đặng Thanh Huyền. Là một nữ họa sĩ độc lập và đồng thời là mẹ của bốn người con, cô cho rằng hai thế giới gia đình và hội họa luôn song hành, hòa quyện với nhau.

Theo Đặng Thanh Huyền, gia đình không chỉ là hậu phương ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật mà còn hiện diện trực tiếp trong các tác phẩm. Sự thấu hiểu từ chồng cùng nhịp sống của một gia đình đông con giúp nữ họa sĩ nhạy cảm hơn trước những chi tiết nhỏ trong đời sống.

Gia đình hiện diện trong từng tác phẩm của Đặng Thanh Huyền.

Một ánh mắt, một cử chỉ ấm áp, sự gắn kết giữa con người với nhau hay sự tĩnh lặng của buổi sớm đều có thể được lưu giữ trong cảm xúc, sau đó chuyển hóa thành ý tưởng. Vì vậy, cảm hứng với Đặng Thanh Huyền không nhất thiết đến từ những điều xa xôi mà có thể bắt đầu từ chính những bận rộn, dung dị thường ngày.

Với lần thứ ba trở lại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Đặng Thanh Huyền xem đây là một dịp để tiếp tục đối thoại với chính mình hơn là trưng bày thành tích. Qua ba triển lãm, hành trình của nữ họa sĩ cho thấy những thay đổi liên tục: từ ký ức Hà Nội, cuộc sống bên biển đến những trải nghiệm mới, đồng thời là quá trình cô dần buông bỏ những khuôn khổ để tìm kiếm sự tự do trong hội họa.