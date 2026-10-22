Hội diễn TKV 2026: Lan tỏa tinh thần và truyền thống người thợ mỏ

Hội diễn có 146 tiết mục của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng trong TKV năm 2026 và đoàn đại diện thành phố Quảng Ninh. Các tiết mục thuộc nhiều thể loại ca, múa, nhạc, được dàn dựng với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống ngành Than. Trên sân khấu, những câu chuyện về công việc, cuộc sống và tinh thần của người thợ mỏ được kể bằng chính tiếng hát, điệu múa của cán bộ, công nhân tại các đơn vị.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2026 có 146 tiết mục với khoảng 1.000 diễn viên không chuyên tham gia

Công ty Than Hòn Gai mang đến hội diễn 7 tiết mục ca, múa với chủ đề “Tự hào non sông - Vinacomin vươn mình trong kỷ nguyên mới”. Các diễn viên đều là cán bộ, công nhân lao động, trong đó có công nhân trực tiếp làm việc trong hầm lò.

Các tiết mục thuộc nhiều thể loại ca, múa, nhạc, được dàn dựng với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và truyền thống ngành Than ở vùng mỏ Quảng Ninh

Anh Phạm Văn Phong, Phân xưởng Đời sống, Công ty Than Hòn Gai chia sẻ “Chúng tôi đã dành thời gian một tháng để luyện tập. Thực sự chúng tôi đã cố gắng hết mình và với chúng tôi, điều hạnh phúc nhất là được khán giả đón nhận, qua đó lan tỏa niềm tự hào về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Vùng mỏ Quảng Ninh cùng hướng tới một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn.”

Tiết mục Trai bản xuống phố làm thợ lò của Công ty than Hòn Gai được dàn dựng công phu, hấp dẫn người xem. Hội diễn dự kiến tổng kết, trao giải vào tối 24/10.

Với người lao động, hội diễn là dịp giao lưu, thể hiện niềm yêu thích nghệ thuật và gặp gỡ đồng nghiệp từ các đơn vị. Hoạt động cũng góp phần phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tại cơ sở, làm phong phú đời sống tinh thần và tăng sự gắn kết trong tập thể. Những tiết mục do chính công nhân dàn dựng, biểu diễn mang đến một góc nhìn gần gũi về đời sống văn hóa của người thợ mỏ hôm nay. Hội diễn dự kiến tổng kết, công diễn và trao giải vào tối 24/10.