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Nhiệt điện Quảng Ninh đầu tư gần 3.800 tỷ đồng nâng cấp hệ thống xử lý khí thải

Thứ Bảy, 17:32, 17/10/2026
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VOV.VN - Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh vừa ký hợp đồng EPC trị giá hơn 3.271 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải của nhà máy. Dự án có tổng mức đầu tư 3.799,2 tỷ đồng, triển khai tại các tổ máy nhằm nâng hiệu quả xử lý bụi và các khí ô nhiễm, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2024/BTNMT.

 

Theo thiết kế , dự án nâng cấp hệ thống lọc bụi tĩnh điện; lắp mới hệ thống khử NOx bằng xúc tác; cải tạo hệ thống xử lý SOx; thay quạt khói, sử dụng biến tần và đồng bộ các thiết bị phụ trợ. Mục tiêu là cải thiện khả năng xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường. Hiệu quả cụ thể sẽ được đánh giá sau khi thiết bị hoàn thành lắp đặt, vận hành và được kiểm tra theo quy định.

Hợp đồng EPC có thời gian thực hiện 14 tháng kể từ ngày có hiệu lực. Công ty dự kiến bố trí thi công theo các đợt dừng tổ máy trong năm 2027. Đây là khối lượng cải tạo lớn, trong khi thời gian dừng máy phải được tính toán, đăng ký với đơn vị vận hành hệ thống điện để hạn chế ảnh hưởng đến kế hoạch cung ứng điện.

nhiet dien quang ninh dau tu gan 3.800 ty dong nang cap he thong xu ly khi thai hinh anh 1
Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh vừa ký hợp đồng EPC để nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải của nhà máy, hướng tới nâng hiệu quả xử lý bụi và các khí ô nhiễm, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2024/BTNMT.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết:  "Chương trình tiếp theo là chúng tôi sẽ lên làm việc với NSMO - đơn vị vận hành hệ thống điện Quốc gia xin đăng ký kế hoạch ngừng tổ máy số 1 từ 15/8/2027, sẽ giải quyết các vấn đề cải tạo, nâng cấp trong 60 ngày và đến tháng 15/10/2027, chúng tôi tiếp tục ngừng tổ máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2, đủ các điều kiện để các nhà thầu thi công. Trong năm 2027, kế hoạch sản lượng của các tổ máy đạt 7 tỷ Kwh và cam kết đảm bảo phát thải theo quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT".

Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ban hành QCVN 19:2024/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Việc đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý là bước chuẩn bị của doanh nghiệp để các tổ máy đáp ứng yêu cầu môi trường theo lộ trình và bảo đảm hoạt động sản xuất điện gắn với kiểm soát phát thải. Dự án cũng được đặt trong bối cảnh Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

nhiet dien quang ninh dau tu gan 3.800 ty dong nang cap he thong xu ly khi thai hinh anh 2
Nhiệt điện Quảng Ninh đầu tư gần 3.800 tỷ đồng nâng cấp hệ thống xử lý khí thải

Với một địa phương có các cơ sở nhiệt điện quy mô lớn như Quảng Ninh, việc nâng cấp thiết bị xử lý khí thải có ý nghĩa trực tiếp đối với kiểm soát phát thải trong quá trình sản xuất. Khi dự án hoàn thành và vận hành ổn định, kết quả xử lý cần được theo dõi, giám sát để vừa duy trì nguồn điện, vừa giảm tác động môi trường, góp phần gìn giữ chất lượng sống và cảnh quan du lịch của địa phương. 

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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