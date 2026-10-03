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Hội sách Hà Nội lần thứ XI: Lan tỏa giá trị văn hóa và tri thức Thủ đô

Thứ Bảy, 08:48, 03/10/2026
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VOV.VN - Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 vừa khai mạc với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”. Sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa đọc đặc sắc diễn ra từ ngày 01 đến 04/10/2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả, công chúng.

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Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 có chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 là một hoạt động văn hóa hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam. Tham dự Lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Đỗ Quang Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long...cùng đại diện các sở, ban, ngành trung ương và thành phố Hà Nội.

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Khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 tối 2/10 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Hội Sách Hà Nội khẳng định vai trò của văn hóa đọc 

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh vai trò cốt lõi của sách trong việc lưu giữ tri thức, trao truyền văn hóa và bồi đắp trí tuệ con người. Thực hiện định hướng phát triển văn hóa Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, Hà Nội xác định xuất bản và văn hóa đọc là một trong những lĩnh vực đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định: "Hội Sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập; nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với tri thức của hiện tại và công nghệ của tương lai, bồi đắp nguồn lực con người, sức mạnh văn hóa và nền tảng tri thức cho sự phát triển bền vững, kết nối giữa người làm sách và công chúng, lan tỏa tình yêu sách và những giá trị văn hóa của Thủ đô”.

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Các đại biểu tham quan không gian trưng bày tại Hội Sách.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thành phố Hà Nội xác định phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, với vị thế là Thủ đô - nơi tập trung nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành và liên kết xuất bản, đây là điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc cho Nhân dân.

Nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn

Sau 10 kỳ tổ chức, Hội Sách Hà Nội năm 2026 quy tụ hơn 30 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách uy tín trên cả nước với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn. Điểm nhấn nổi bật tại kỳ hội sách lần này là 02 không gian trưng bày chuyên đề: “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”; “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi”. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện giao lưu, tọa đàm, giới thiệu sách mới về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội mang lại nhiều góc nhìn sâu sắc cho công chúng.

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Nhiều bạn trẻ say sưa khám phá không gian sách điện tử.

Một số chương trình tiêu biểu gồm:  Tọa đàm chủ đề “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ”, ra mắt, giới thiệu sách “Dấu vân tay của phố” của nhà văn Nguyễn Trương Quý, cùng những cảm nhận về Hà Nội qua các không gian, khu phố, tuyến đường, dòng sông và những lớp ký ức văn hóa; tọa đàm “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội, chia sẻ cách lưu giữ Hà Nội qua ký họa, câu chuyện và ẩm thực, khám phá những món ăn, người làm nghề, gánh hàng, không gian và ký ức phố cổ, góp phần lưu giữ ký ức đô thị và nếp sống Hà Nội (Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam); Giao lưu chủ đề: “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người” qua các tác phẩm văn chương của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài, mỗi cuốn sách như một "bảo tàng" về phố phường, con người và nếp sống Hà Nội qua những biến đổi của thời gian (Nhà xuất bản Kim Đồng); Ngoài ra, sự kiện còn mở rộng không gian tri thức quốc tế với buổi giới thiệu cuốn sách “Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới” (The Next Day) của tác giả Melinda French Gates  (Nhà xuất bản Phụ nữ)…

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Hội sách thu hút sự tham gia của đông đảo người yêu sách.

Trong những năm qua cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến sách và văn hóa đọc, xác định đây là một trong những phương thức quan trọng để lưu giữ tri thức, trao truyền văn hóa và bồi đắp trí tuệ con người.

Hoàng Yến/VOV.VN
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