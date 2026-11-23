

Theo Đề án phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các ngành công nghiệp văn hóa của Huế phấn đấu tăng trưởng bình quân khoảng 10% mỗi năm, đóng góp khoảng 10% GRDP; đến năm 2045, tỷ trọng này đạt trên 20%.

Thành phố Huế tập trung phát triển 6 nhóm ngành trọng điểm, gồm du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo, tập trung vào áo dài, ẩm thực, phim ảnh; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ và làng nghề; truyền hình, phát thanh, xuất bản và quảng cáo.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị công bố Đề án phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030

Thời gian qua, thành phố Huế đã xây dựng một số thương hiệu văn hóa như Festival Huế, Huế - Kinh đô Áo dài, Huế - Kinh đô Ẩm thực. Các hoạt động lễ hội, nghệ thuật biểu diễn, du lịch di sản và làng nghề góp phần tạo sức hút cho điểm đến.

Trong giai đoạn tới, thành phố Huế tập trung phát triển 3 chương trình, dự án mang tính thương hiệu, gồm Chương trình truyền hình thực tế sáng tạo The Hue Creators, dự kiến triển khai từ năm 2027 đến 2029; Lễ hội Ánh sáng Quốc tế, dự kiến tổ chức vào tháng 6; Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế (Huế Wonderverse Music Fest), tiếp tục tổ chức mùa thứ hai vào năm 2027.

Hội nghị công bố Đề án phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Huế giới thiệu Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Công nghiệp văn hóa - Hue Innovation Complex; các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa gắn với khai thác giá trị di sản tại Quần thể di tích Cố đô Huế; Đại diện Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam thông tin kế hoạch tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam lần thứ nhất tại Huế vào tháng 1/2027.

UBND thành phố Huế ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đơn vị

Đến năm 2030, thành phố Huế phấn đấu hình thành từ 5 đến 7 thương hiệu sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa tiêu biểu; có ít nhất 3 trung tâm hoặc không gian sáng tạo và có 2 đến 3 lễ hội, sự kiện văn hóa định kỳ mang thương hiệu, có sức lan tỏa trong khu vực và quốc tế.

Hội nghị công bố Đề án phát triển công nghiệp văn hóa Thành phố Huế đến năm 2030

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, thành phố xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, cần gắn kết chặt chẽ với dịch vụ và du lịch để hình thành hệ sinh thái sản phẩm đặc trưng.

“Thành phố xem công nghiệp văn hóa là một ngành mũi nhọn, tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GRDPcủa thành phố. Công nghiệp văn hóa sẽ gắn kết chặt chẽ với dịch vụ và du lịch, tạo nên một hệ sinh thái, góp phần thay đổi diện mạo thành phố dựa trên những thế mạnh sẵn có”, ông Giang nói.

Dịp này, UBND thành phố Huế ký kết các thỏa thuận hợp tác với các hãng hàng không, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị tổ chức sự kiện và đối tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Đại học Huế và Tập đoàn VietsoftPro cũng trao biên bản ghi nhớ hợp tác.