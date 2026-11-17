Tại các khu dân cư, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân nhìn lại kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương. Năm nay, sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều tổ dân phố được hợp nhất. Thành phố Huế hiện có 583 thôn, tổ dân phố. Ngày hội này tạo cơ hội để người dân gặp gỡ, giao lưu, chung sức xây dựng khu dân cư.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Hồ Minh Sơn, người dân tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế cho biết, các hoạt động văn hóa tạo không khí vui tươi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng: “Năm nay là năm đầu tiên sau sáp nhập, phường Thuận An tổ chức hội thi gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam. Bà con ở đây rất đoàn kết, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, góp công, góp của xây dựng hạ tầng, giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn, khó khăn…”.

Ngày hội năm nay còn chú trọng gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Từ các làng quê ven biển đến vùng cao, nhiều lễ hội, phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa đặc trưng được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu lễ hội và phong tục truyền thống được tổ chức tại nhiều khu dân cư, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế (thứ 2 từ phải sang) trao quà đến tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, thành phố Huế

Bà Lê Thị Hoa Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú, thành phố Huế cho biết, sau khi sáp nhập, nhiều tổ dân phố được hợp nhất từ ba đến bốn tổ trước đây. Vì vậy, việc tăng cường gắn kết, xây dựng tinh thần đoàn kết trong nhân dân được địa phương đặc biệt quan tâm.

Trao quà tặng bà con nghèo trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Một điểm mới trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay tại thành phố Huế là đổi mới nội dung, hình thức tổ chức theo hướng phát huy bản sắc riêng của từng cộng đồng dân cư. Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cho biết, cùng với các hoạt động văn hóa, công tác chăm lo đời sống người dân hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được Mặt trận các cấp quan tâm. Dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Huế hỗ trợ xây dựng 96 ngôi nhà Đại đoàn kết, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Huế năm nay gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, theo hướng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu cộng đồng. Chúng tôi cũng khuyến khích mỗi khu dân cư phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống, bản sắc riêng của địa phương, như tổ chức Ngày hội tại các đình làng, các không gian văn hóa mang đặc trưng riêng của từng thôn, bản, tổ dân phố” - bà Nguyễn Thị Ái Vân cho biết thêm.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng cao thành phố Huế

Từ việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống đến những hoạt động tương trợ, chăm lo an sinh xã hội, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân. Đây cũng là nền tảng để thành phố Huế phát huy sức mạnh cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng thành phố phát triển xanh, thông minh và bền vững.