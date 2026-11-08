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Gỡ vướng mặt bằng, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chủ Nhật, 10:24, 08/11/2026
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VOV.VN - Đến nay khối lượng thực hiện Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Thành phố Huế) chưa đạt 50% giá trị hợp đồng, trong khi thời gian còn lại không nhiều. Vướng mắc giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu, nhân  công và nguy cơ mưa lũ đang tạo áp lực lớn đối với tiến độ công trình.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Thành phố Huế) từ 2 lên 4 làn xe đang được các nhà thầu tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành vào ngày 19/12 tới. Tại công trường mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua thành phố Huế, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, các đơn vị tăng ca, tăng kíp, tập trung hoàn thiện các hạng mục nền đường, mặt đường và công trình phụ trợ.

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Nút giao tỉnh lộ 12B gặp trở ngại do 15 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù, tái định cư để bàn giao mặt bằng

Tại nút giao tỉnh lộ 12B (Km72+370), đoạn qua phường Kim Long, công trường vẫn gặp nhiều trở ngại. Đây là hạng mục có tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng nhưng còn vướng mặt bằng của 15 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù, tái định cư. Trong quá trình thi công, các đơn vị còn phát hiện 6 lô cốt quân sự, buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh thiết kế, tổ chức thi công vòng xuyến và đường dẫn lên cao tốc.

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Cao tốc Cam Lộ- La Sơn đoạn qua thành phố Huế

Ông Nguyễn Hà Anh, cán bộ Phòng Điều hành dự án 1, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, ngoài vướng mặt bằng, việc thiếu nguồn cung nhựa đường, giá nhiên liệu tăng và thiếu nhân công cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ. Có thời điểm, máy móc phải thi công cầm chừng do vật liệu không đáp ứng yêu cầu.

“Các nhà thầu đang tận dụng thời tiết nắng ráo để tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, quyết tâm bù lại tiến độ đã bị ảnh hưởng. Ban đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các nhà thầu chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để khi trời mưa nhỏ hoặc mưa vừa vẫn có thể tiếp tục thi công một số hạng mục, mũi thi công như đổ bê tông. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, các đơn vị tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục nhằm bù lại khoảng thời gian bị chậm”, ông Hà Anh nói.

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Thảm nhựa mặt đường

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn khởi công tháng 12/2025, có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành ngày 19/12/2026. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11, khối lượng thực hiện vẫn chưa đạt 50% giá trị hợp đồng. Đây là áp lực rất lớn khi thời hạn hoàn thành đang đến gần, trong khi mùa mưa lũ tại miền Trung vẫn diễn biến phức tạp.

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Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua thành phố Huế

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tận dụng tối đa thời gian thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp. Những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ sẽ bị kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km, đi qua tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế. Việc mở rộng tuyến từ 2 lên 4 làn xe nhằm nâng cao năng lực khai thác, giảm áp lực giao thông và bảo đảm an toàn trên tuyến.

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Máy móc thi công trên công trường dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời gian hoàn thành chỉ còn hơn một tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn. Vì vậy, bên cạnh việc tăng tốc thi công, chủ đầu tư cần tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu và có phương án ứng phó với mưa lũ. Đây là những yếu tố quyết định khả năng đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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