中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ

Thứ Ba, 11:24, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách "Lịch sử nước ta". Với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Lịch sử nước ta" tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc. 

Cuối năm 1941, trong thời gian hoạt động tại căn cứ địa Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết "Lịch sử nước ta".  Người sử dụng thơ lục bát - thể thơ truyền thống gần gũi với đời sống dân gian tái hiện tiến trình lịch sử dân tộc từ thời dựng nước đến giữa thế kỷ XX bằng ngôn ngữ mộc mạc, nhịp điệu dễ nhớ, dễ thuộc.

Những triều đại, anh hùng dân tộc và các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm được kể lại ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc, giúp lịch sử trở nên gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân. 

"Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu thơ của Bác đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam. Không chỉ nhắc nhớ về cội nguồn, đó còn là mong muốn lớn lao của Người, để lịch sử dân tộc đi vào lòng nhân dân một cách tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc.

"Lịch sử nước ta" thể hiện nhãn quan lịch sử sâu sắc và niềm tin mạnh mẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tương lai dân tộc. Đặc biệt, ở phần niên biểu cuối sách, Người đã dự đoán năm 1945 Việt Nam sẽ giành được độc lập - một minh chứng cho tư duy chiến lược và niềm tin son sắt vào thắng lợi của cách mạng.

sach moi lich su nuoc ta voi 208 cau tho luc bat gian di cua bac ho hinh anh 1
"Lịch sử nước ta" thể hiện nhãn quan lịch sử sâu sắc và niềm tin mạnh mẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tương lai dân tộc.

Ở lần xuất bản này, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã bổ sung hệ thống tranh minh họa giúp người đọc không chỉ “đọc” mà còn “nhìn thấy” lịch sử. Phần minh họa được thiết kế gần gũi với thiếu nhi, cho phép các em tô màu và tương tác với nội dung sách. Cách tiếp cận này biến việc học lịch sử từ hoạt động tiếp nhận thụ động thành trải nghiệm khám phá đầy hứng thú, góp phần khơi gợi trí tưởng tượng và niềm say mê tìm hiểu lịch sử dân tộc ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, khi trẻ em đang bị cuốn vào điện thoại, tivi và các thiết bị điện tử, sự xuất hiện của cuốn sách vừa giàu tri thức, vừa giàu tính tương tác như "Lịch sử nước ta' là rất cần thiết. Qua từng câu thơ, từng bức tranh, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc được nuôi dưỡng bằng cảm xúc thay vì áp lực ghi nhớ.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội và thách thức mới, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lịch sử, lòng yêu nước và ý thức dân tộc tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến vì một nước Việt Nam hòa bình, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Minh Thư/VOV.VN
Tag: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Lịch sử nước ta thơ lục bát Chủ tịch Hồ Chí Minh nghìn năm dựng nước và giữ nước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào
Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức tại Lào.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức tại Lào.

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"
136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

VOV.VN - Chiều 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự.

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

VOV.VN - Chiều 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự

VOV.VN - Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đột phá, hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế tư nhân vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự

VOV.VN - Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đánh dấu bước đột phá, hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là “động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc