Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ

Cuối năm 1941, trong thời gian hoạt động tại căn cứ địa Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết "Lịch sử nước ta". Người sử dụng thơ lục bát - thể thơ truyền thống gần gũi với đời sống dân gian tái hiện tiến trình lịch sử dân tộc từ thời dựng nước đến giữa thế kỷ XX bằng ngôn ngữ mộc mạc, nhịp điệu dễ nhớ, dễ thuộc.

Những triều đại, anh hùng dân tộc và các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm được kể lại ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc, giúp lịch sử trở nên gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân.

"Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Câu thơ của Bác đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt Nam. Không chỉ nhắc nhớ về cội nguồn, đó còn là mong muốn lớn lao của Người, để lịch sử dân tộc đi vào lòng nhân dân một cách tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc.

"Lịch sử nước ta" thể hiện nhãn quan lịch sử sâu sắc và niềm tin mạnh mẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tương lai dân tộc. Đặc biệt, ở phần niên biểu cuối sách, Người đã dự đoán năm 1945 Việt Nam sẽ giành được độc lập - một minh chứng cho tư duy chiến lược và niềm tin son sắt vào thắng lợi của cách mạng.

Ở lần xuất bản này, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã bổ sung hệ thống tranh minh họa giúp người đọc không chỉ “đọc” mà còn “nhìn thấy” lịch sử. Phần minh họa được thiết kế gần gũi với thiếu nhi, cho phép các em tô màu và tương tác với nội dung sách. Cách tiếp cận này biến việc học lịch sử từ hoạt động tiếp nhận thụ động thành trải nghiệm khám phá đầy hứng thú, góp phần khơi gợi trí tưởng tượng và niềm say mê tìm hiểu lịch sử dân tộc ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, khi trẻ em đang bị cuốn vào điện thoại, tivi và các thiết bị điện tử, sự xuất hiện của cuốn sách vừa giàu tri thức, vừa giàu tính tương tác như "Lịch sử nước ta' là rất cần thiết. Qua từng câu thơ, từng bức tranh, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc được nuôi dưỡng bằng cảm xúc thay vì áp lực ghi nhớ.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội và thách thức mới, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lịch sử, lòng yêu nước và ý thức dân tộc tiếp tục được lan tỏa, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến vì một nước Việt Nam hòa bình, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.