Lan tỏa hình ảnh Bác Hồ qua góc nhìn sáng tạo

Hình ảnh Bác Hồ đang được truyền tải gần gũi hơn, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Xuất phát từ niềm đam mê lịch sử và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, từ năm 2020, anh Viên Hồng Quang, sinh năm 1995 đã bắt đầu “họa màu” cho những tư liệu, thước phim lịch sử về Bác Hồ. Mỗi khung hình được phục dựng là sự tìm hiểu kỹ lưỡng về lịch sử, bối cảnh và cảm xúc của nhân vật trong từng thời khắc.

Viên Hồng Quang phục dựng nhiều tư liệu, thước phim lịch sử

“Tôi khác thác những hình ảnh, tư liệu về Bác để mọi người xem có thể hiểu được, Bác là người bình thường như chúng ta. Nhưng Bác đã có những suy nghĩ, tư tưởng phi thường. Qua đó, chúng ta có thể học được phong cách, tư duy của Bác. Bác luôn cố gắng tư duy tích cực dù trong mọi hoàn cảnh”, anh Viên Hồng Quang chia sẻ.

Những hình ảnh, đoạn video về Bác được Hồng Quang phục chế màu đã tạo được làm sóng xúc động mạnh mẽ và lòng tự hào dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, nhiều bạn trẻ được nghe, được xem những lời nói giản dị, trầm ấm mà đanh thép của Bác.

Một trong những đoạn phim gây xúc động mạnh là video ghi lại cuộc trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên thuộc Văn phòng Phát thanh Truyền hình Pháp vào năm 1964. Sau khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Thông qua các cuộc thi, phong trào về Bác, các em học sinh học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

Trên nền tảng TikTok, một số kênh chuyên chia sẻ kiến thức lịch sử còn xây dựng chuyên mục riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền tải theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận. Nhiều video ngắn chỉ từ 1 đến 3 phút, kết hợp hiệu ứng chuyển cảnh cùng âm nhạc cuốn hút đã giúp những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Một số bạn trẻ nêu ý kiến: “Các video kể chuyện về Bác Hồ phù hợp với thói quen lướt nhanh. Trước đây mình nghĩ các video về lịch sử khá khô khan. Những video đó không chỉ giúp mình có thêm kiến thức mà còn mang lại cảm giác tự hào và biết ơn thế hệ đi trước. Đấy là cách để người trẻ tiếp cận được với lịch sử gần gũi hơn, chân thật hơn, sự lan toả cũng dễ hơn để tiếp cận đến những bạn khán giả có mong muốn tìm hiểu về lịch sử”.

Nhiều video ngắn kể chuyện Bác Hồ thu hút nhiều lượt xem

Không chỉ trên các nền tảng số, nhiều sân chơi, cuộc thi dành cho thiếu nhi cũng đang góp phần đưa hình ảnh Bác Hồ đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng những hình thức thể hiện trực quan, sinh động và giàu cảm xúc. Tiêu biểu là cuộc thi “Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, với hai nội dung vẽ tranh và sáng tạo video dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc.

Qua những nét vẽ hồn nhiên, thước phim ngắn đầy cảm xúc hay những câu chuyện nhỏ đời thường về lòng nhân ái, tinh thần học tập, hình ảnh Bác Hồ hiện lên gần gũi, giản dị nhưng chan chứa sự kính yêu và niềm tự hào trong trái tim các em thiếu nhi.

Các em thiếu nhi thể hiện tình cảm với Bác Hồ thông qua hội hoạ

Chị Nguyễn Thị Bích Hiền, giáo viên Trường Tiểu học Trần Văn Dư, Đà Nẵng và em Đoàn Trần Thiện Nhân, lớp 4/3, Trường Tiểu học Phước Tiến, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Các bạn được thỏa sức sáng tạo, sáng tác về văn học, vẽ, những tư duy của các bạn về Bác Hồ. Các bạn sẽ tìm hiểu rất kỹ để hiểu được thêm Bác đã sống và làm việc như thế nào trước đây. Mình thấy các bạn có những bài vẽ, bài viết rất đặc sắc, cách nhìn của các bạn khác với người lớn rất nhiều, cũng đáng để tuyên dương các bạn”.

“Trong trận lụt tháng 11/2025, Nha Trang của chúng em đã bị ngập sâu. Trong lớp em có bạn tên là Chúc An, nhà bạn bị lụt sâu, trôi hết quần áo, sách vở. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, đoàn kết và yêu thương nhau, trên cương vị là lớp phó học tập, em đã đến nhà để kèm bạn học tập. Trong cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ, em đã kể lại câu chuyện đó và đạt giải Khuyến khích.”

Điểm chung trong những sản phẩm sáng tạo về Bác Hồ hôm nay chính là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và hơi thở của thời đại mới. Việc giới trẻ chủ động, tích cực lan tỏa hình ảnh Bác Hồ thông qua các hình thức sáng tạo cũng cho thấy tinh thần “uống nước nhớ nguồn” vẫn luôn được tiếp nối trong đời sống hôm nay.

