中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xúc động chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Cao Bằng

Thứ Hai, 23:19, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 18/5, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp tổ chức công diễn Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, điểm nhấn của chương trình là vở kịch “Miền Nam trong trái tim Bác”. Tác phẩm giàu cảm xúc, phản ánh chân thực đời sống xã hội cùng những giá trị nhân văn sâu sắc, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

xuc dong chuong trinh nghe thuat ky niem ngay sinh bac ho tai cao bang hinh anh 1
Vở kịch “Miền Nam trong trái tim Bác” do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả

Chị Đặng Thủy Tiên, người dân phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất là xúc động với vở kịch được biểu diễn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được xem kịch tại tỉnh nhà. Các nghệ sĩ biểu diễn cực kì xúc động, khi xem tôi đã rơi nước mắt vì quá cảm xúc, không nói nên lời. Tình cảm với Bác Hồ là tình cảm thiêng liêng nhất, xin được biết ơn sâu sắc Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, để có đất nước hòa bình như ngày hôm nay.”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức là hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

xuc dong chuong trinh nghe thuat ky niem ngay sinh bac ho tai cao bang hinh anh 2
Đông đảo người dân, du khách, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tới theo dõi chương trình nghệ thuật

Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ tìm hiểu về hành trình 100 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hoạt động cũng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đặc biệt tại tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn như Cao Bằng.

chuong_trinh_nghe_thuat_nguoi_ve_voi_non_song_duoc_tinh_cao_bang_to_chuc_tai_khu_tuong_dai_chu_tich_ho_chi_minh_phuong_thuc_phan_toi_9_1_2026.jpg

Cao Bằng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, UBND tỉnh Cao Bằng và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
Tag: chương trình nghệ thuật cao bằng kỷ niệm ngày sinh bác hồ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"
136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

VOV.VN - Chiều 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự.

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sống lại những ngày "Thầu Chín ở Xiêm"

VOV.VN - Chiều 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Chương trình "Theo dấu chân Bác", kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút đông đảo bà con kiều bào và đại diện cộng đồng người Việt Nam từ khắp các địa phương trên đất nước Thái Lan về tham dự.

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga
Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Hôm nay, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Hôm nay, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào
Dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

VOV.VN - Trong các ngày 15-16/5, Đảng ủy tại Lào đã tổ chức chương trình dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Savannakhe và tỉnh Khammouane, Trung Lào nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Dâng hương kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

VOV.VN - Trong các ngày 15-16/5, Đảng ủy tại Lào đã tổ chức chương trình dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Savannakhe và tỉnh Khammouane, Trung Lào nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa
Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại tỉnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại tỉnh Thái Nguyên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc