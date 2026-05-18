Xúc động chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ tại Cao Bằng

Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, điểm nhấn của chương trình là vở kịch “Miền Nam trong trái tim Bác”. Tác phẩm giàu cảm xúc, phản ánh chân thực đời sống xã hội cùng những giá trị nhân văn sâu sắc, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

Chị Đặng Thủy Tiên, người dân phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất là xúc động với vở kịch được biểu diễn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được xem kịch tại tỉnh nhà. Các nghệ sĩ biểu diễn cực kì xúc động, khi xem tôi đã rơi nước mắt vì quá cảm xúc, không nói nên lời. Tình cảm với Bác Hồ là tình cảm thiêng liêng nhất, xin được biết ơn sâu sắc Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, để có đất nước hòa bình như ngày hôm nay.”

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức là hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, tái hiện những mốc son lịch sử vẻ vang của Đảng và hình tượng Bác Hồ vĩ đại, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đông đảo người dân, du khách, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tới theo dõi chương trình nghệ thuật

Đây cũng là dịp để các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ tìm hiểu về hành trình 100 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng, từ đó ra sức học tập, lao động, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Hoạt động cũng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đặc biệt tại tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn như Cao Bằng.