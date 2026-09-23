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Hưng Yên phục dựng, tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa

Thứ Tư, 18:08, 23/09/2026
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VOV.VN - Quy hoạch tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa có diện tích khoảng 1.700ha, được chia thành 4 phân khu chức năng. Việc tái hiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa lịch sử dựa trên khẩu ngữ “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến" tạo không gian trên bến dưới thuyền các công trình kiến trúc cổ, văn hóa, du lịch...

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Khu di tích Phố Hiến lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của thương cảng Phố Hiến xưa

Ngày 23/9, Ủy ban Nhân dân phường Hồng Châu (Hưng Yên) tổ chức công bố đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 về “Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa,” thuộc phường Hồng Châu, Phố Hiến, Sơn Nam và xã Tân Hưng.

Theo ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, việc công bố quy hoạch trên là cơ sở pháp lý quan trọng để phường, tỉnh kêu gọi đầu tư xây dựng theo quy hoạch, nhằm tái hiện và phục dựng Phố Hiến cổ, đưa khu vực này trở thành điểm đến, không gian công trình tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, thương mại dịch vụ, kết nối và phát huy các giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến...

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Ông Trần Quang Triển - Giám đốc Sở Xây dựng công bố Đồ án Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000

Việc tái hiện Phố Hiến xưa có phạm vi lập quy hoạch với diện tích 1.708,9 ha, gồm 4 phân khu chức năng chính.

Phân khu I - Phân khu Phục Hiến có quy mô khoảng 411ha, là không gian chức năng đón tiếp, bến thuyền và không gian tái hiện khu phố cổ Phố Hiến xưa của người Việt và 12 quốc gia. 

Phân khu II - Phân khu lễ hội và trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế có quy mô khoảng 434ha, bố trí không gian văn hóa, trung tâm hội nghị quốc tế, quảng trường và trung tâm tổ chức sự kiện.

Phân khu III - Phân khu dịch vụ du lịch có quy mô khoảng 474ha, gồm không gian thương mại, dịch vụ, cảng, không gian mở ven sông, khu vui chơi giải trí và đảo Hải Đăng.

Phân khu IV - Phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng có quy mô khoảng 388 ha, là không gian mở, cảnh quan sinh thái, vườn cây và khu vực cắm trại.

Đáng chú ý, tại phân khu Phục Hiến, sẽ tái hiện khu Phố Hiến xưa của người Việt, khu phố Âu (Hà Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha...), khu phố Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia...).

Việc tái hiện này, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử dựa trên khẩu ngữ “Thứ nhất Kinh kỳ , thứ nhì Phố Hiến" tạo không gian trên bến dưới thuyền các công trình kiến trúc cổ, văn hóa, du lịch, sinh thái, hệ thống giao thông đường thủy, tàu thuyền cổ...

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Người dân xem đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 về “Xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa"

Đáng chú ý, tại phân khu Phục Hiến, sẽ tái hiện khu Phố Hiến xưa của người Việt, khu phố Âu (Hà Lan, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha...), khu phố Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia...).

Việc tái hiện này, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử dựa trên khẩu ngữ “Thứ nhất Kinh kỳ , thứ nhì Phố Hiến" tạo không gian trên bến dưới thuyền các công trình kiến trúc cổ, văn hóa, du lịch, sinh thái, hệ thống giao thông đường thủy, tàu thuyền cổ...

Để đồ án triển khai có hiệu quả, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương tổ chức quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng đúng theo quy định. Đối với các điểm nhấn như: quảng trường, bến thuyền, không gian lễ hội... cần được nghiên cứu kỹ về kiến trúc, cảnh quan, đảm bảo phù hợp với dấu ấn đặc trưng của Phố Hiến xưa.

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Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị

“Đó không chỉ xây dựng công trình mang hình thức mô phỏng mà cần dựa trên các tư liệu lịch sử, cơ sở khoa học, qua đó kể câu chuyện xưa có bản sắc và có khả năng truyền tải hình ảnh có giá trị về Phố Hiến với người dân và du khách,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý thêm, khu vực quy hoạch nằm ven sông Hồng, sông Luộc nên quá trình xây dựng các đơn vị liên quan cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về hành lang thoát lũ, đê điều, tiêu thoát nước, bảo đảm sinh thái, hạn chế tối đa việc san lấp, bêtông hóa... cảnh quan.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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