English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Thứ Hai, 12:45, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 28/9, phiên khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị do Việt Nam và UNESCO đồng tổ chức từ ngày 27/9 - 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình.

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực quy tụ khoảng 250 đại biểu trong và ngoài khu vực, gồm đại diện các cơ quan chính phủ, chuyên gia di sản, đơn vị quản lý di sản, nhà nghiên cứu, đại diện cộng đồng, chủ thể nắm giữ tri thức và thanh niên.

Hội nghị hướng tới tạo diễn đàn khoa học quốc tế để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi về tính xác thực trong bảo tồn di sản thế giới, gắn với Giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và các giá trị văn hóa của di sản. Thông qua đối thoại giữa các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và giới chuyên gia, hội nghị hướng tới tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội và điều kiện thực tiễn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

khai mac hoi nghi Doi thoai chau A - thai binh duong ve di san va tinh xac thuc hinh anh 1
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chào mừng phiên khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực.

Trong bài phát biểu chào mừng phiên khai mạc, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Một trong những kết quả quan trọng mà Hội nghị hướng tới là thảo luận, xây dựng ‘Văn kiện Hà Nội về Tính xác thực và Di sản’. Văn kiện Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp nối tiến trình quốc tế về tính xác thực từ Venice, Nara đến Nairobi, đồng thời phản ánh những yêu cầu mới của thực tiễn bảo tồn di sản, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong khu vực và trên thế giới”.

Trong khuôn khổ đối thoại, các đại biểu dành sự quan tâm tới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Thành Cổ Loa và những di sản có giá trị nổi bật khác của Việt Nam. Hội nghị cũng là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng và những nỗ lực của Việt Nam trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, qua đó tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di sản văn hóa.

khai mac hoi nghi Doi thoai chau A - thai binh duong ve di san va tinh xac thuc hinh anh 2
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại phiên khai mạc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định: Hội nghị diễn ra vào thời điểm có nhiều ý nghĩa. Năm nay, Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 50 năm quan hệ – nửa thế kỷ đồng hành, tin cậy và gắn bó. Ngày 4/9 vừa qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027 – 2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng cùng 103 nước đồng bảo trợ. Năm tới, khi Thập kỷ bắt đầu, Công ước năm 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới cũng tròn 55 năm. UNESCO và bạn bè quốc tế đã tin tưởng chọn Hà Nội làm nơi tổ chức Hội nghị, đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm.

Thế giới đang trải qua những biến đổi mang tính thời đại. Cạnh tranh chiến lược, xung đột, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những bất ổn khó lường đang tác động sâu sắc đến mọi quốc gia, mọi dân tộc. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội to lớn, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với bản sắc văn hóa và ký ức của mỗi dân tộc. Hơn lúc nào hết, nhân loại cần đối thoại, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

khai mac hoi nghi Doi thoai chau A - thai binh duong ve di san va tinh xac thuc hinh anh 3
Ông Ihsan Mustafa Yurdakul, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới phát biểu tại phiên khai mạc. 

“Văn hóa là nhịp cầu hiểu biết, vun đắp lòng tin giữa các dân tộc; là nền tảng của hòa bình, hợp tác và phát triển. Di sản là ký ức của nhân loại, là sợi dây nối quá khứ với hôm nay và ngày mai. Mỗi di sản được gìn giữ không chỉ là niềm tự hào của một dân tộc, mà còn là tài sản chung, là minh chứng cho sự đa dạng và sức sáng tạo của con người. Đại dịch COVID-19 và nhiều thảm họa thiên nhiên những năm qua cho thấy văn hóa, di sản là điểm tựa tinh thần giúp các cộng đồng vượt qua khó khăn, phục hồi và vươn lên mạnh mẽ. Suy cho cùng, giữ gìn tính xác thực của di sản là tôn trọng sự thật lịch sử và những giá trị được các thế hệ gìn giữ, tiếp nối”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị thể hiện vai trò tích cực và trách nhiệm trong hợp tác quốc tế về bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia UNESCO và các cơ chế quốc tế về văn hóa, di sản.

khai mac hoi nghi Doi thoai chau A - thai binh duong ve di san va tinh xac thuc hinh anh 4
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên khai mạc.

Hội nghị mở rộng trao đổi chuyên môn và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn di sản thế giới. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và những nỗ lực của Việt Nam trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời mở rộng trao đổi chuyên môn và tăng cường sự hỗ trợ từ UNESCO, Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), các thành viên Ủy ban Di sản Thế giới và các chuyên gia quốc tế. Đặc biệt, đối thoại dành sự quan tâm tới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Thành Cổ Loa và các di sản có Giá trị nổi bật khác của Việt Nam.

Trong ngày khai mạc, hội nghị diễn ra phiên khai mạc toàn thể và các phiên hội thảo chuyên đề, tập trung trao đổi về tính xác thực, Giá trị nổi bật toàn cầu và những đóng góp của châu Á đối với tư duy toàn cầu về tính xác thực.

khai mac hoi nghi Doi thoai chau A - thai binh duong ve di san va tinh xac thuc hinh anh 5
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực
Thư Vũ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh 2026: Lan tỏa và tôn vinh di sản
Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh 2026: Lan tỏa và tôn vinh di sản

VOV.VN - Ngày 26/9, Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh năm 2026 đã diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026. Liên hoan hướng tới kỷ niệm 10 năm “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh 2026: Lan tỏa và tôn vinh di sản

Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh 2026: Lan tỏa và tôn vinh di sản

VOV.VN - Ngày 26/9, Liên hoan Thực hành nghi lễ Hầu Thánh năm 2026 đã diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026. Liên hoan hướng tới kỷ niệm 10 năm “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ hội đền Trần Thương năm 2026: Dấu thiêng muôn đời, sáng ngời di sản
Lễ hội đền Trần Thương năm 2026: Dấu thiêng muôn đời, sáng ngời di sản

VOV.VN - Ngày 20/9, UBND xã Trần Thương tổ chức Hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2026).

Lễ hội đền Trần Thương năm 2026: Dấu thiêng muôn đời, sáng ngời di sản

Lễ hội đền Trần Thương năm 2026: Dấu thiêng muôn đời, sáng ngời di sản

VOV.VN - Ngày 20/9, UBND xã Trần Thương tổ chức Hội nghị báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026 và Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1300-2026).

Đề xuất đánh giá giá trị kinh tế 8 di sản thế giới của Việt Nam
Đề xuất đánh giá giá trị kinh tế 8 di sản thế giới của Việt Nam

VOV.VN - Hoàng thành Thăng Long, Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng nhiều di sản thế giới dự kiến được triển khai đo tổng giá trị kinh tế, qua đó cung cấp thêm dữ liệu phục vụ bảo tồn, quy hoạch, đầu tư và phát triển kinh tế di sản.

Đề xuất đánh giá giá trị kinh tế 8 di sản thế giới của Việt Nam

Đề xuất đánh giá giá trị kinh tế 8 di sản thế giới của Việt Nam

VOV.VN - Hoàng thành Thăng Long, Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn cùng nhiều di sản thế giới dự kiến được triển khai đo tổng giá trị kinh tế, qua đó cung cấp thêm dữ liệu phục vụ bảo tồn, quy hoạch, đầu tư và phát triển kinh tế di sản.

Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Đánh thức nguồn lực từ di sản
Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Đánh thức nguồn lực từ di sản

VOV.VN - Từ những giá trị di sản được gìn giữ qua hàng trăm năm, TP Huế đang đứng trước cơ hội biến di sản thành nguồn lực phát triển mới. Không chỉ bảo tồn, TP Huế hướng tới khai thác giá trị văn hóa để hình thành các sản phẩm du lịch, dịch vụ sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và nâng cao đời sống người dân.

Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Đánh thức nguồn lực từ di sản

Từ bảo tồn di sản đến công nghiệp văn hóa: Đánh thức nguồn lực từ di sản

VOV.VN - Từ những giá trị di sản được gìn giữ qua hàng trăm năm, TP Huế đang đứng trước cơ hội biến di sản thành nguồn lực phát triển mới. Không chỉ bảo tồn, TP Huế hướng tới khai thác giá trị văn hóa để hình thành các sản phẩm du lịch, dịch vụ sáng tạo, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và nâng cao đời sống người dân.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc