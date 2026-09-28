Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực quy tụ khoảng 250 đại biểu trong và ngoài khu vực, gồm đại diện các cơ quan chính phủ, chuyên gia di sản, đơn vị quản lý di sản, nhà nghiên cứu, đại diện cộng đồng, chủ thể nắm giữ tri thức và thanh niên.

Hội nghị hướng tới tạo diễn đàn khoa học quốc tế để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi về tính xác thực trong bảo tồn di sản thế giới, gắn với Giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và các giá trị văn hóa của di sản. Thông qua đối thoại giữa các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và giới chuyên gia, hội nghị hướng tới tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa, xã hội và điều kiện thực tiễn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chào mừng phiên khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực.

Trong bài phát biểu chào mừng phiên khai mạc, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Một trong những kết quả quan trọng mà Hội nghị hướng tới là thảo luận, xây dựng ‘Văn kiện Hà Nội về Tính xác thực và Di sản’. Văn kiện Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp nối tiến trình quốc tế về tính xác thực từ Venice, Nara đến Nairobi, đồng thời phản ánh những yêu cầu mới của thực tiễn bảo tồn di sản, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế và đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong khu vực và trên thế giới”.

Trong khuôn khổ đối thoại, các đại biểu dành sự quan tâm tới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Thành Cổ Loa và những di sản có giá trị nổi bật khác của Việt Nam. Hội nghị cũng là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng và những nỗ lực của Việt Nam trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, qua đó tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại phiên khai mạc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định: Hội nghị diễn ra vào thời điểm có nhiều ý nghĩa. Năm nay, Việt Nam và UNESCO kỷ niệm 50 năm quan hệ – nửa thế kỷ đồng hành, tin cậy và gắn bó. Ngày 4/9 vừa qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027 – 2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng cùng 103 nước đồng bảo trợ. Năm tới, khi Thập kỷ bắt đầu, Công ước năm 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới cũng tròn 55 năm. UNESCO và bạn bè quốc tế đã tin tưởng chọn Hà Nội làm nơi tổ chức Hội nghị, đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm.

Thế giới đang trải qua những biến đổi mang tính thời đại. Cạnh tranh chiến lược, xung đột, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và những bất ổn khó lường đang tác động sâu sắc đến mọi quốc gia, mọi dân tộc. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội to lớn, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với bản sắc văn hóa và ký ức của mỗi dân tộc. Hơn lúc nào hết, nhân loại cần đối thoại, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Ông Ihsan Mustafa Yurdakul, Chủ tịch Ủy ban Di sản thế giới phát biểu tại phiên khai mạc.

“Văn hóa là nhịp cầu hiểu biết, vun đắp lòng tin giữa các dân tộc; là nền tảng của hòa bình, hợp tác và phát triển. Di sản là ký ức của nhân loại, là sợi dây nối quá khứ với hôm nay và ngày mai. Mỗi di sản được gìn giữ không chỉ là niềm tự hào của một dân tộc, mà còn là tài sản chung, là minh chứng cho sự đa dạng và sức sáng tạo của con người. Đại dịch COVID-19 và nhiều thảm họa thiên nhiên những năm qua cho thấy văn hóa, di sản là điểm tựa tinh thần giúp các cộng đồng vượt qua khó khăn, phục hồi và vươn lên mạnh mẽ. Suy cho cùng, giữ gìn tính xác thực của di sản là tôn trọng sự thật lịch sử và những giá trị được các thế hệ gìn giữ, tiếp nối”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị thể hiện vai trò tích cực và trách nhiệm trong hợp tác quốc tế về bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia UNESCO và các cơ chế quốc tế về văn hóa, di sản.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên khai mạc.

Hội nghị mở rộng trao đổi chuyên môn và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn di sản thế giới. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và những nỗ lực của Việt Nam trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời mở rộng trao đổi chuyên môn và tăng cường sự hỗ trợ từ UNESCO, Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), các thành viên Ủy ban Di sản Thế giới và các chuyên gia quốc tế. Đặc biệt, đối thoại dành sự quan tâm tới Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Thành Cổ Loa và các di sản có Giá trị nổi bật khác của Việt Nam.

Trong ngày khai mạc, hội nghị diễn ra phiên khai mạc toàn thể và các phiên hội thảo chuyên đề, tập trung trao đổi về tính xác thực, Giá trị nổi bật toàn cầu và những đóng góp của châu Á đối với tư duy toàn cầu về tính xác thực.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực