Khán giả Quảng Trị đội mưa xem phim cách mạng

Đây là một trong chuỗi hoạt động Chương trình chiếu phim điện ảnh cách mạng với chủ đề “Từ điện ảnh tới trái tim – thắp sáng lý tưởng thanh niên”. Chương trình do Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Các tiết mục nghệ thuật tại Chương trình

Bộ phim được trình chiếu trong chương trình là Thanh âm vượt đại dương của đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà. Dù trời mưa nhưng rất đông khán giả vẫn mặc áo mưa đến xem bộ phim đến phút cuối. Trong không gian giàu dấu ấn lịch sử của mảnh đất Quảng Trị, những câu chuyện về chiến tranh, lý tưởng, niềm tin và khát vọng tự do qua ngôn ngữ điện ảnh tạo nhiều xúc động, đặc biệt với các bạn trẻ.

Đại biểu và khán giả đội mưa xem Chương trình

Chương trình “Từ điện ảnh tới trái tim – thắp sáng lý tưởng thanh niên” được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhằm đưa điện ảnh cách mạng đến gần hơn với công chúng, qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Nhiều khán giả đội mưa xem phim và tham gia các hoạt động tại Chương trình

Chương trình còn gặp gỡ nhân chứng lịch sử, các hoạt động tri ân và an sinh xã hội, tạo thành chuỗi sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống dành cho đoàn viên, thanh niên.

Đại diện đoàn làm phim "Thanh âm vượt đại dương" giao lưu cùng khán giả

Trước giờ chiếu phim, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên và người dân đã tham gia Lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Khán giả đội mưa xem phim

Em Nguyễn Hiếu Minh, đoàn viên phường Quảng Trị bày tỏ:“Xem chương trình, em thấy rất trân trọng lịch sử, qua đó chúng ta thấy được lịch sử Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn khó khăn để giàn được độc lập, tự do. Chúng em luôn biết ơn những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để chúng em có được ngày hòa bình hôm nay”.