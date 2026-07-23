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Tìm thấy thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị

Thứ Năm, 11:37, 23/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, sau khi phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, các lực lượng đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những vị trí có dấu hiệu nghi vấn.

Đến nay, lực lượng quy tập đã tìm thấy thêm 4 hài cốt, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực Câu Nhi lên 7 liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Các hài cốt đã bị phân hủy theo thời gian, còn lại một số mảnh xương vụn, xương ống chân và răng. Cùng với đó, lực lượng quy tập thu được nhiều di vật như tăng, đế giày, thắt lưng, võng, lựu đạn, hộp tiếp đạn AK và lọ thuốc, góp phần phục vụ công tác xác minh thông tin các liệt sĩ.

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Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Hiện, toàn bộ 7 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi để tổ chức hương khói, bảo quản theo quy định. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm (nếu đủ điều kiện) phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Ngày 22/7, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập 584 và Đội Quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong tháng 5/1972.

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Hài cốt các liệt sĩ đang được quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi

Từ cuối tháng 6/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã huy động các lực lượng khảo sát, xác minh thông tin nhân chứng, đối chiếu tài liệu lịch sử và triển khai tìm kiếm tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Câu Nhi được xác định là nơi các chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 anh dũng hy sinh trong trận đánh rạng sáng 26/5/1972. Đây cũng là khu vực được xác định còn tồn tại các hố chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu.

Các tài liệu lịch sử và kết quả đối chiếu cho thấy, trận đánh có khoảng 110 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9 tham gia, trong đó 93 người đã hy sinh. Từ trước đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 36 hài cốt liệt sĩ, riêng trong "chiến dịch 500 ngày đêm", quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ. Hiện vẫn còn 57 liệt sĩ được nhận định chưa được tìm thấy, đòi hỏi các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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