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Khởi động Vietnam iContent 2026 với chủ đề "Sống rực rỡ"

Thứ Sáu, 16:22, 18/09/2026
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VOV.VN - Chiều 18/9 tại Hà Nội, Lễ công bố Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam – Vietnam iContent 2026 đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động quy mô lớn kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12/2026 với chủ đề xuyên suốt “Sống rực rỡ”.

Vietnam iContent 2026 được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT và các đối tác thực hiện.

Được khởi xướng từ năm 2024, Vietnam iContent hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian giao lưu, kết nối và vinh danh thường niên uy tín dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Việt Nam.

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Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phát biểu tại Lễ khởi động Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam – Vietnam iContent 2026.

Tiếp nối hai mùa giải thành công, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi chương trình được mở rộng thành chuỗi hoạt động phong phú nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Thông qua đó, Ban Tổ chức mong muốn khuyến khích các hoạt động sáng tạo có trách nhiệm, lan tỏa những giá trị tích cực và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trên không gian mạng.

Trọng tâm của chuỗi sự kiện năm nay là Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam (Vietnam iContent Awards 2026). Giải thưởng trải qua ba chặng chính bao gồm: Vòng đề cử từ ngày 7 - 30/9; Vòng bình chọn từ ngày 8 - 29/10 và Vòng chung kết từ ngày 9 - 23/11. Bên cạnh ba nhóm hạng mục quen thuộc là Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số và Vì cộng đồng, mùa giải 2026 lần đầu tiên ra mắt hạng mục “MCN của năm” nhằm ghi nhận đóng góp của các mạng lưới đa kênh trong việc hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số.

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Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam – Vietnam iContent 2026 với chủ đề "Sống rực rỡ" sẽ khép lại vào ngày 11/12/2026 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.Hồ Chí Minh.

Điểm mới nổi bật tiếp theo của chương trình năm nay là Cuộc thi Sáng tạo nội dung số “Sống rực rỡ” diễn ra từ ngày 18/9 - 11/12/2026 với sự đồng hành của Đại sứ chương trình - nhà sáng tạo nội dung số Khoai Lang Thang. Cuộc thi sở hữu tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng cho ba hình thức dự thi gồm: video, ảnh và bài viết khuyến khích cộng đồng chia sẻ những góc nhìn tích cực về cuộc sống.

Bên cạnh đó, công chúng còn được trải nghiệm chương trình thực tế về ẩm thực và văn hóa “Sao Chọn” với sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ, KOLs cùng các đầu bếp uy tín từ Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm Đầu bếp Việt Nam (VICA), kết hợp với chuỗi Creative Vodcast Series khai thác sâu câu chuyện nghề nghiệp của các sáng tạo nội dung nổi bật.

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Các đại biểu tại Lễ khởi động Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam – Vietnam iContent 2026.

Toàn bộ chuỗi hoạt động sẽ khép lại bằng Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam tổ chức vào ngày 11/12/2026 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Sự kiện quy tụ Diễn đàn Top Creators and Brands Forum, khu vực triển lãm tương tác, cuộc tranh tài Idol Live Battle trên sân khấu trực tiếp kết hợp TikTok livestream, và tâm điểm là Lễ vinh danh Vietnam iContent Awards 2026 quy tụ hàng trăm tổ chức, cá nhân sáng tạo nội dung cùng các nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng trực tuyến và hàng ngàn lượt tham dự trực tiếp.

Thư Vũ/VOV.VN
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