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Phát động Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1: “Từ đây có một tôi khác”

Thứ Sáu, 17:06, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 11/9/2026, cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một tôi khác” được Báo Tiền Phong phát động. Cuộc thi mở ra không gian để chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện và khoảnh khắc tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc và cách sống của mỗi người.

Check-in Hạnh phúc không chỉ đơn thuần là một cuộc thi viết hay sáng tạo nội dung, mà là một diễn đàn đa phương tiện rộng mở, nơi công chúng trong và ngoài nước cùng lắng lại, chia sẻ những chuyển biến tích cực trong nhận thức và lối sống.

Check-in Hạnh phúc: Khái niệm mới về điểm "check-in" tâm hồn

Khái niệm "check-in" thường gắn liền với những chuyến du ngoạn, những bức ảnh lưu niệm bề nổi hay những tọa độ địa lý đắt giá. Thế nhưng, dưới góc nhìn của Check-in Hạnh phúc, Báo Tiền Phong mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới.

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Báo Tiền Phong phát động cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một tôi khác”.

Điểm đặc biệt của cuộc thi không nằm ở việc một người đã đi đến đâu, chứng kiến điều gì, mà đọng lại ở những nhận thức, cảm xúc và chuyển biến sâu sắc mà trải nghiệm đó gieo vào tâm hồn. Một chuyến đi xa, một cuộc gặp gỡ hữu duyên, một biến cố giông bão hay thậm chí một khoảnh khắc bình dị thường nhật đều có thể trở thành "cột mốc tái sinh", giúp con người nhìn lại và nhận ra những giá trị sống đích thực.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Check-in Hạnh phúc.

Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: Cuộc thi Check-in Hạnh phúc được khởi xướng với mong muốn tạo thêm một không gian để mọi người cùng nhìn nhận hạnh phúc từ những trải nghiệm chân thực, gần gũi. Thông qua câu chuyện cá nhân, mỗi tác giả có thể mang đến cho cộng đồng một bài học, một góc nhìn hay một nguồn cảm hứng tích cực”.

Ông Phùng Công Sưởng cũng khẳng định, Báo Tiền Phong không chỉ thực hiện sứ mệnh phản ánh đời sống mà còn hướng tới việc tạo dựng các diễn đàn kết nối nhân văn. Cuộc thi được định hướng trở thành hoạt động thường niên, từng bước xây dựng thành một thương hiệu nội dung đặc sắc của Báo Tiền Phong với chủ đề thay đổi qua từng mùa.

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Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn các tác phẩm tiêu biểu qua mỗi mùa để xuất bản trong tuyển tập sách Check-in Hạnh phúc.

Đặc biệt, để lưu giữ những giá trị tích cực dưới một hình thức bền vững, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn các tác phẩm tiêu biểu qua mỗi mùa để xuất bản trong tuyển tập sách Check-in Hạnh phúc. Việc đưa các câu chuyện vào sách giúp những trải nghiệm và suy ngẫm không dừng lại trong khuôn khổ cuộc thi, mà tiếp tục được đọc, lan tỏa và chạm tới trái tim độc giả qua thời gian.

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Đại diện Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi.

Ban Giám khảo của Check-in Hạnh phúc mùa 1 quy tụ những tên tuổi giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực báo chí, văn học, phát thanh và xuất bản như Nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiền Phong, Trưởng Ban Giám khảo; PGS.TS. Hoàng Kim Ngọc, nhà phê bình văn học; Nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú (Chánh Văn); Nhà báo Trần Nhật Minh, nguyên Trưởng Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Trịnh Xuân Quang, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong.

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Nhà báo Trần Nhật Minh, nguyên Trưởng Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhà báo Trần Nhật Minh, nguyên Trưởng Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam chia sẻ: “Đây là cuộc thi có giá trị tinh thần rất ý nghĩa của Báo Tiền Phong. Giải thưởng lớn nhất là chúng ta tìm thấy chính chúng ta trong cái tôi của chính mình sau những biến cố, những thăng trầm của cuộc đời. Chúng tôi cần các tác giả viết bằng chính cái cá biệt nhất của mình. Chúng tôi muốn đây là cuộc thi công bằng. Người dự thi viết bằng chính trải nghiệm của chính mình. Video và Voice có thể sử dụng AI để tăng thêm hiệu ứng về cảm xúc nhưng cái gốc vẫn là câu chuyện thực, trạng thái cảm xúc thực”.

Cuộc thi Check-in Hạnh phúc dành cho công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước và nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp và khu vực. Tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi không giới hạn số lượng theo 3 hình thức: Viết, Video và Voice.

Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính nguyên bản, trung thực, không vi phạm bản quyền. Tác giả giữ quyền tác giả và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm cho các hoạt động truyền thông, quảng bá, phi lợi nhuận của cuộc thi và ghi rõ tên tác giả.

Ở mỗi thể loại dự thi (Viết, Video và Voice), Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất (10 triệu đồng), 02 giải Nhì (7 triệu đồng/giải), 02 giải Ba (5 triệu đồng/giải) và 05 giải Khuyến khích (3 triệu đồng/giải). Bên cạnh đó, hệ thống giải phụ trị giá 2 triệu đồng/giải sẽ được dành tặng cho Tác phẩm truyền cảm hứng nhất, Video ấn tượng nhất, Voice chạm đến cảm xúc nhất và Tác giả đặc biệt (trẻ tuổi nhất hoặc lớn tuổi nhất). Ngoài ra, các tác giả xuất sắc còn có cơ hội nhận thêm nhiều giải thưởng Check-in Hạnh phúc do các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ trao tặng.

Tác giả gửi tác phẩm kèm thông tin: Họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại với tiêu đề Bài dự thi Cuộc thi "Check-in Hạnh phúc" - [Tên tác giả] theo thời hạn từ ngày 11/9/2026 đến hết ngày 11/12/2026.

Email nhận bài: tienphongedu.admin@gmail.com.

Địa chỉ nhận bài: Tầng 8, Tòa nhà Báo Tiền Phong, Lô D29 phố Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Lễ trao giải Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 dự kiến diễn ra trước ngày 31/12/2026.

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Nét Hà thành - Áo dài kể chuyện di sản văn hóa Hà Nội

VOV.VN - Sáng 11/9, chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài” diễn ra tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là một hoạt động do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Hoàng Yến/VOV.VN
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