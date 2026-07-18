Kungfu Nữ Túc tạo cơn “bão” phòng vé, đạt doanh thu 1 tỷ NDT sau 1 tuần ra rạp

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ các nền tảng phòng vé uy tín được Sohu tổng hợp, Kungfu Nữ Túc đã ghi nhận mức doanh thu tuần đầu vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu. Tỷ lệ lấp đầy rạp luôn duy trì ở mức chạm đỉnh, đặc biệt là vào các suất chiếu giờ vàng tại các thành phố lớn. Sức hút của bộ phim đến từ sự tò mò của công chúng đối với màn trở lại của phong cách hài “vô lý” kinh điển, kết hợp với kỹ xảo hình ảnh mãn nhãn và dàn diễn viên nữ thực lực, tràn đầy năng lượng. Sự bùng nổ này đã thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường phòng vé vốn đang khát những tác phẩm giải trí chất lượng cao.

Trailer phim Kungfu Nữ Túc. (Nguồn: Sohu)

Doanh thu tăng chóng mặt, vượt mốc 1 tỷ nhân dân tệ sau 7 ngày

Tốc độ bùng nổ của Kungfu Nữ Túc tại phòng vé đã tạo nên cơn địa chấn mùa phim hè năm 2026 tại thị trường Trung Quốc. Doanh thu phòng vé sau 1 tuần ra mắt đã vượt qua mốc 1 tỷ nhân dân tệ (gần 3.900 tỷ đồng) và đang tiếp tục tăng nhanh theo từng cú sút bóng từ những đôi chân “Tinh nữ lang” của “vua hài” Châu Tinh Trì.

Theo số liệu thống kê chính thức từ nền tảng Sohu, sức hút của những nữ túc cầu đốt nóng phòng vé ngay từ khi phim chưa ra rạp, phim nhanh chóng vượt qua mốc 81 triệu nhân dân tệ chỉ riêng tiền vé đặt trước. Ngay trong ngày đầu tiên công chiếu, phim thu về 230 triệu nhân dân tệ và nhanh chóng cán mốc 600 triệu nhân dân tệ sau vỏn vẹn 3 ngày ra mắt. Đến ngày 17/7, sau 1 tuần công chiếu, Kungfu Nữ Túc đã chính thức vượt mốc biểu tượng 1 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu khủng này không chỉ đưa tác phẩm lọt vào top những bộ phim điện ảnh ăn khách nhất Trung Quốc đại lục năm nay, mà còn giúp dàn diễn viên chính như Trương Tiểu Phỉ và Địch Lệ Nhiệt Ba củng cố mạnh mẽ vị thế của mình tại phòng vé.

Kungfu Nữ Túc lập kỷ lục 1 tỷ nhân dân tệ sau bảy ngày ra rạp. (Ảnh: Sina)

Với kinh phí sản xuất và hậu kỳ ước tính rơi vào khoảng 380 triệu nhân dân tệ cho hơn 1.200 cảnh kỹ xảo phức tạp, áp lực hoàn vốn ban đầu của phim là không hề nhỏ. Giới chuyên gia dự tính Kungfu Nữ Túc phải đạt doanh thu 1 tỷ nhân dân tệ để đạt mức hòa vốn. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, các chuyên gia trong giới dự báo tổng doanh thu cuối cùng của Kungfu Nữ Túc có thể dễ dàng chạm mốc 2,5 tỷ - 3 tỷ nhân dân tệ. Sau khi trừ đi tỷ lệ phân chia lợi nhuận cho các rạp chiếu và chi phí phát hành, lợi nhuận ròng kỳ vọng của nhà sản xuất có thể dao động từ 600 triệu đến gần 1 tỷ nhân dân tệ. Đây là một con số sinh lời vô cùng lý tưởng, chứng minh tư duy làm phim đánh trúng thị hiếu đại chúng của “vua hài” Châu Tinh Trì chưa bao giờ lỗi thời.

Vướng bão chỉ trích tại Hàn Quốc

Dù chưa ra mắt tại Hàn Quốc nhưng Kungfu Nữ Túc đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ khán giả tại “xứ kim chi”. Cụ thể, phim bị cáo buộc công khai bôi nhọ đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc thông qua các chi tiết trong phim.

Đội bóng đối thủ của Nga Mi trong phim có tên Đội bóng nữ Ewha được cho là gợi liên tưởng trực tiếp đến trường đại học nữ sinh danh tiếng cùng tên của Hàn Quốc, được khắc họa là những cầu thủ chơi xấu, dùng mọi thủ đoạn phi thể thao để thắng trận.

Kungfu Nữ Túc vướng chỉ trích từ Hàn Quốc. (Ảnh: Sohu)

Các cầu thủ Ewha bị mô tả là chỉ chăm chút vào việc trang điểm, đeo kính áp tròng màu hơn là tập trung đá bóng. Phim còn lồng ghép những lời thoại tiếng Hàn ngô nghê theo phong cách hài cường điệu, khiến người xem xứ kim chi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

Giáo sư Seo Kyoung Duk (Đại học Nữ sinh Sungshin) đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và chỉ ra rằng đây không phải lần đầu truyền thông Trung Quốc chơi xấu thể thao Hàn Quốc. Trước đó tại Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022, bộ phim ngắn Fly, Light on the Ice cũng từng bôi nhọ các vận động viên trượt băng Hàn Quốc là “vua gian lận”.

Ông Seo cũng đưa ra yêu cầu gay gắt buộc phía Châu Tinh Trì phải cắt sửa các phân đoạn nhạy cảm này trước khi phim được phát hành quốc tế vào tháng 8 tới, nhằm tránh gây tổn hại thêm mối quan hệ giữa hai nước.

Doanh thu khủng tỷ lệ thuận với tranh luận trái chiều

Mặc dù đang tăng nhanh trên bảng xếp hạng, chặng đường để Kungfu Nữ Túc hiện thực hóa mức doanh thu kỳ vọng 3 tỷ nhân dân tệ vẫn cần những bước đi chiến lược vô cùng cẩn trọng từ phía nhà sản xuất và đơn vị phát hành Shanghai Maoyan Pictures. Hiện tại, bộ phim đang vấp phải sự phân hóa khá lớn về mặt dư luận. Trong khi khán giả đại chúng trên Maoyan chấm điểm phim rất cao ở mức 9,4 thì điểm số trên Douban lại chỉ dừng ở mức 6,6 với nhiều ý kiến trái chiều về phần kỹ xảo và nội dung.

Châu Tinh Trì và dàn sao nữ đình đám vẫn là cái tên bảo chứng cho thành công. (Ảnh: Sohu)

Nhiều chuyên gia cho rằng, chính sự tranh cãi tạo hiệu ứng thảo luận liên tục, giữ cho sức hút của bộ phim không bị nguội lạnh trong những tuần kế tiếp. Đồng thời, việc ê-kíp đẩy mạnh các hoạt động giao lưu của Châu Tinh Trì cùng dàn mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phỉ tại các cụm rạp lớn sẽ là đòn bẩy kích cầu mạnh mẽ. Cuối cùng, việc lên kế hoạch đưa Kungfu Nữ Túc tiếp cận các thị trường quốc tế giàu tiềm năng như Đông Nam Á, Hàn Quốc hay Nhật Bản ngay sau làn sóng tại quê nhà sẽ là bước đi quyết định, giúp bộ phim không chỉ đạt được mà thậm chí có thể vượt qua kỳ vọng doanh thu ban đầu

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, bộ phim được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu định hình các siêu phẩm và hướng tới việc thiết lập những kỷ lục mới trong năm nay. Xu hướng lan tỏa theo hiệu ứng truyền miệng tích cực từ khán giả đại chúng chính là cơ sở lớn nhất để duy trì sức bền của phim tại rạp trong các tuần kế tiếp.

Sự kết hợp của dàn diễn viên chiến lược là một phần tạo nên chiến thắng của Kungfu Nữ Túc. (Ảnh: Sohu)

Về mặt kinh tế, nhờ việc kiểm soát tốt chi phí sản xuất và tối ưu hóa hiệu ứng hình ảnh, biên lợi nhuận ròng của Kungfu Nữ Túc được dự báo sẽ đạt mức vô cùng lý tưởng. Kungfu Nữ Túc đã đạt được điểm hòa vốn ngay trong tuần đầu tiên ra rạp, chưa tính tới việc ra rạp ở thị trường ngoài Trung Quốc vào đầu tháng 8, thêm vào đó, sau khi rời rạp chiếu, phần lớn số tiền thu về từ bản quyền phát sóng truyền hình và các nền tảng trực tuyến sẽ trực tiếp chuyển thành lợi nhuận ròng cho các nhà đầu tư. Sohu phân tích rằng, nếu giữ vững phong độ và không gặp phải sự cạnh tranh quá gay gắt từ các đối thủ lớn sắp ra mắt, dự án này hoàn toàn có thể mang lại tỷ suất sinh lời vượt trội, trở thành một trong những canh bạc thành công nhất của điện ảnh Hoa ngữ trong giai đoạn này.