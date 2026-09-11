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Lâm Đồng sẽ có thêm 2 bảo vật quốc gia

Thứ Sáu, 18:11, 11/09/2026
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VOV.VN - Các chuyên gia và thành viên Hội đồng thẩm định đều thống nhất thông qua hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cấp tỉnh đối với 2 hiện vật Linga - Yoni Mương Mán và Linga Thạch Anh.

Ngày 11/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp Hội đồng thẩm định hiện vật và hồ sơ khoa học hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia cấp tỉnh đối với 2 hiện vật Linga - Yoni Mương Mán và Linga Thạch Anh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Linga - Yoni Mương Mán được phát hiện vào tháng 4/2007 tại thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ (nay là xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng). Hiện vật có niên đại nửa cuối thế kỷ VIII, được chế tác bằng sa thạch hạt mịn màu xám đen, dài 51 cm, rộng 35 cm, cao 7 cm, trọng lượng 27,6 kg và hiện được Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng lưu giữ.

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Các đại biểu tham dự cuộc họp Hội đồng thẩm định. Ảnh: CTTĐTLĐ

Đây là bộ Linga - Yoni liền khối, còn nguyên vẹn, được chế tác hoàn chỉnh, cân đối. Theo hồ sơ, hiện vật có giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, khoa học và nghệ thuật; phản ánh sự giao lưu, tiếp biến giữa văn hóa Champa và Ấn Độ giáo, đồng thời thể hiện trình độ điêu khắc và kỹ thuật chế tác đá của cư dân Champa thế kỷ VIII.

Linga Thạch Anh được phát hiện năm 1993 tại phế tích kiến trúc số 4 thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên. Hiện vật có niên đại khoảng thế kỷ VIII sau Công nguyên, dài 25 cm, đường kính giữa thân 9,2 cm, đường kính chân 7,5 cm, trọng lượng 3,435 kg.

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2 hiện vật Linga - Yoni Mương Mán và Linga Thạch Anh. Ảnh: CTTĐTLĐ

Theo hồ sơ khoa học, Linga Thạch Anh được xác định là vật thờ trung tâm trong chính điện của kiến trúc đền thờ Hindu giáo, gắn với các nghi lễ quan trọng. Đây là hiện vật gốc, được phát hiện trực tiếp trong tầng văn hóa tại kiến trúc Gò 4, có tính xác thực cao về nguồn gốc và bối cảnh phát hiện. Hiện vật có giá trị đối với nghiên cứu khảo cổ học, lịch sử, tôn giáo, văn hóa và nghệ thuật, góp phần làm rõ vai trò của Di tích khảo cổ Cát Tiên trong đời sống tôn giáo của cư dân cổ Nam Tây Nguyên.

Tại cuộc họp, các chuyên gia đánh giá cao chất lượng thuyết minh và hồ sơ khoa học của 2 hiện vật; đồng thời đề nghị tiếp tục bổ sung, làm rõ một số nội dung về nguồn gốc, tính độc bản, giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, khoa học và nghệ thuật của từng hiện vật.

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PGS.TS Bùi Chí Hoàng - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia góp ý vào hồ sơ thẩm định hiện vật. Ảnh: CTTĐTLĐ

Các chuyên gia cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu, thống kê, đánh giá những hiện vật có giá trị khác trên địa bàn để lập hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận bảo vật quốc gia; đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng khu phức hợp trưng bày các hiện vật tại Khu khảo cổ Cát Tiên.

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TP.HCM công bố 2 bảo vật quốc gia

VOV.VN - 2 bảo vật tại TP.HCM được công nhận là bảo vật quốc gia lần này gồm “Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc Bộ” và tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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