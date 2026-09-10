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Nhiều điểm nóng về môi trường ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 16:49, 10/09/2026
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VOV.VN - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa cung cấp thông tin các điểm nóng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua rà soát, phần lớn các cơ sở có nguồn thải lớn đã được quản lý thông qua hồ sơ môi trường, giấy phép môi trường, kiểm tra, giám sát và quan trắc. Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực có phản ánh kéo dài, một số công trình hạ tầng môi trường xuống cấp hoặc các nguồn thải có nguy cơ gây hậu quả lớn nếu xảy ra sự cố.

Cụ thể, các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài; khu vực sông Giêng giáp ranh TP. Đồng Nai… cả 3 khu vực trên thuộc khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuân cũ).

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Các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

Theo báo cáo, hoạt động của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thường xuyên phát sinh tiếng ồn, mùi khét và bụi than (bụi đen), đặc biệt vào mùa gió Đông Bắc, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân. Tình trạng ô nhiễm kéo dài nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm, cử tri đã phản ánh qua nhiều nhiệm kỳ.

Cụm công nghiệp Phú Hài là khu vực tập trung nhiều cơ sở chế biến hải sản, phát sinh nước thải có tải lượng hữu cơ cao, chất thải dễ phân hủy và mùi. Qua kiểm tra, xác minh phản ánh năm 2026, ghi nhận một số cơ sở chưa thu gom triệt để nước thải từ rửa nguyên liệu, vệ sinh nhà xưởng; để nước thải chảy tràn hoặc vào hệ thống thoát nước mưa; một số hoạt động phơi, tập kết nguyên liệu chưa bảo đảm vệ sinh;...

Còn với sông Giêng là nguồn nước phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt cho khu vực hạ lưu. Đoạn lưu vực giáp ranh TP. Đồng Nai chịu áp lực từ các trang trại chăn nuôi heo tập trung, cơ sở sơ chế nông sản, mủ cao su, tinh bột mì và nguồn thải từ Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm. Cử tri khu vực đã phản ánh tình trạng chất lượng nước mặt suy giảm, có thời điểm xuất hiện cá chết và mùi hôi. Và hai địa phương đã phối hợp kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng còn có thời điểm tái diễn….

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Cụm công nghiệp Phú Hài nhìn từ trên cao. Ảnh: B.H

Theo đánh giá của Sở, các điểm nóng và khu vực có nguy cơ cao hiện chủ yếu mang tính cục bộ, gắn với một số loại hình, nguồn thải cụ thể. Nguy cơ hình thành điểm nóng thường tăng khi đồng thời có nguồn thải lớn, công trình xử lý/lưu giữ có khả năng quá tải hoặc sự cố và khu vực xung quanh có khu dân cư, nguồn nước, đất sản xuất.

Vì vậy, công tác quản lý cần chuyển mạnh từ xử lý sau phản ánh sang chủ động nhận diện, phân loại rủi ro, giám sát liên tục và cảnh báo sớm.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
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