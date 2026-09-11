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Đang kéo lưới, ngư dân tá hỏa phát hiện một thi thể người

Thứ Sáu, 11:42, 11/09/2026
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VOV.VN - Một tàu cá Lâm Đồng đang đánh bắt hải sản ngoài khơi thì phát hiện một thi thể người dính vào lưới. Hiện thi thể đã đưa vào đặc khu Phú Quý.

Sáng 11/9, UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, tàu cá BTh 99588TS đã đưa một thi thể người từ ngoài khơi vào đảo Phú Quý (khu vực huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cũ).

Trước đó, tối 10/9, tàu cá BTh 99588TS hành nghề lưới kéo, hoạt động tại vùng biển cách Đông Bắc Đặc khu Phú Quý khoảng 21 hải lý. Trong lúc kéo lưới, các thuyền viên phát hiện một thi thể người vướng vào lưới đánh cá.

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Thi thể người được đưa vào đảo Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Xương

Sau đó, thi thể được đưa vào Đặc khu Phú Quý và bàn giao cho lực lượng chức năng. Hiện, thông tin về nạn nhân hiện chưa được xác định.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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