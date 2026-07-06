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Cải chính

Cà Mau: Những đối tượng được giải quyết thủ tục hành chính tại nhà

Thứ Hai, 18:44, 06/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 15/7, người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách và các nhóm yếu thế tại tỉnh Cà Mau sẽ được hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính ngay tại nơi cư trú thay vì phải trực tiếp đến các cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo, thành lập Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng UBND các xã, phường khẩn trương thành lập các tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động, đưa vào vận hành từ ngày 15/7.

ca mau nhung doi tuong duoc giai quyet thu tuc hanh chinh tai nha hinh anh 1
Từ ngày 15/7, người cao tuổi ở Cà Mau sẽ được giải quyết thủ tục hành chính tại nhà

Tổ giải quyết thủ tục hành chính lưu động sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nơi cư trú đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, gia đình chính sách và các nhóm người yếu thế khác; bảo đảm thuận tiện, kịp thời, đúng quy định.

Nhằm đảm bảo tính công khai và giúp người dân dễ dàng tiếp cận, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị phải niêm yết rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của tổ lưu động tại trụ sở làm việc, bộ phận một cửa, cũng như trên các trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của địa phương.

Đồng thời, các cơ quan phải bố trí công chức chuyên trách trực đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời các yêu cầu hỗ trợ từ nhân dân, những trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay lên cấp trên để giải quyết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay gây phiền hà cho người dân.

ca mau nhung doi tuong duoc giai quyet thu tuc hanh chinh tai nha hinh anh 2
Công văn chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh việc cần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Cùng với thời hạn hoàn thành việc thành lập tổ và báo cáo số điện thoại đường dây nóng về UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 10/7, lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công một cách toàn diện.

Những giải pháp nêu trên không chỉ hướng tới cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính phục vụ, thân thiện mà còn lấy người dân - đặc biệt là những đối tượng yếu thế trong xã hội - làm trung tâm.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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