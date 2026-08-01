Lãnh sự đoàn trải nghiệm ẩm thực Việt tại TP.HCM

Thông qua ẩm thực và văn hóa trà, TP.HCM giới thiệu những giá trị truyền thống, góp phần tăng cường kết nối và quảng bá hình ảnh năng động, nghĩa tình. Sự kiện do Sở Ngoại vụ Thành phố phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức ngày 1/8 tại khuôn viên Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF).

Chương trình có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Hà Lan, Tổng Lãnh sự Cuba cùng đại diện các Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Vương quốc Anh… tại TP.HCM.

Không gian giao lưu ẩm thực thu hút sự tham gia của các đại biểu quốc tế

Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa theo hình thức trải nghiệm, tạo không gian giao lưu gần gũi giữa Lãnh sự đoàn, bạn bè quốc tế với TP.HCM. Thông qua các món ăn và thức uống tiêu biểu, chương trình góp phần giới thiệu giá trị văn hóa, tri thức bản địa, phong tục tập quán và nét đẹp đời sống của người dân thành phố, qua đó tăng cường hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị với cộng đồng quốc tế.

Các vị khách quốc tế tự tay pha nước chấm

Số đầu tiên với chủ đề “Mùa hè nhiệt đới” được tổ chức dưới hình thức lớp học thực hành kết hợp giao lưu. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân và chuyên gia ẩm thực, các đại biểu trực tiếp chế biến gỏi cuốn, chả giò và pha chế món nước chấm đặc trưng. Những món ăn quen thuộc được lựa chọn không chỉ bởi sự hài hòa về hương vị mà còn bởi khả năng kể những câu chuyện về sự đa dạng, tinh tế và tính kết nối trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Các đại biểu Lãnh sự đoàn trải nghiệm chế biến gỏi cuốn

Chương trình còn giới thiệu nghệ thuật pha và thưởng thức Bạch trà Shan Tuyết, trà sen, giúp các đại biểu cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự tinh tế và lối sống gắn bó với thiên nhiên của người Việt. Mỗi món ăn, mỗi chén trà không chỉ mang hương vị riêng mà còn chứa đựng ký ức, tình cảm và giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân giới thiệu nghệ thuật pha trà và văn hóa thưởng trà Việt Nam

Chương trình “Ngoại giao ẩm thực - Từ hương vị đến trái tim Thành phố” hướng đến xây dựng chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa trải nghiệm dành cho Lãnh sự đoàn và các đối tác quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

Những món ăn dân dã trở thành cầu nối văn hóa giữa TP.HCM và cộng đồng quốc tế

Trước đó, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã tổ chức hoạt động “Dạo bước để hiểu về Thành phố” vào ngày 25/7, cũng là một điểm nhấn trong chuỗi ngoại giao văn hóa trải nghiệm của TP.HCM. Chương trình với hành trình tham quan, đi bộ khám phá những không gian văn hóa, lịch sử, kiến trúc và đời sống đô thị đặc trưng của Thành phố, giúp Lãnh sự đoàn và bạn bè quốc tế có cái nhìn trực quan, sinh động về một TP.HCM năng động, giàu bản sắc.

Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM thân thiện, năng động đến bạn bè quốc tế