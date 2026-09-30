Lễ hội đền An Sinh (Quảng Ninh): Tìm về di sản nơi quê gốc nhà Trần

Hơn 1 năm sau khi Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, mùa hội năm nay nơi quê gốc nhà Trần mang thêm niềm tự hào mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu cho công tác bảo tồn di sản.

Năm nay 75 tuổi, bà Trần Thị Khải (phường Bình Khê, TP Quảng Ninh) hòa cùng dòng người về đền An Sinh dâng hương đúng ngày lễ hội. Đây là điều mỗi người dân địa phương như bà luôn tâm niệm để tri ân công đức của các bậc tiền nhân. Lễ hội cũng là nơi tìm về của con cháu họ Trần từ nhiều miền đất nước.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội cũng trình diễn các tiết mục văn hoá nghệ thuật đặc sắc

Chị Trần Thị Quỳnh Hoa đến từ TP Hải Phòng xúc động: “Tôi rất biết ơn và tự hào về dòng họ Trần. Tôi mong được kết nối họ Trần trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng hướng về đất tổ An Sinh. Mình tự hào mình là con cháu thì hãy đoàn kết, cùng nhau xây dựng, tiếp bước các bậc tiền bối”.

Đền An Sinh (phường An Sinh, TP Quảng Ninh) được xây dựng từ năm 1381. Đền thờ 8 vị vua triều Trần cùng các bậc tiên liệt và Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Tọa lạc trên quê gốc nhà Trần, ngôi đền gắn liền với hệ thống am, chùa, lăng tẩm trên dãy Yên Tử và thuộc Di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Từ lâu, ngày hội đền An Sinh đã trở thành điểm hẹn để người dân khắp nơi tìm về, thực hành đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Các đại biểu và nhân dân dâng hương cầu quốc thái dân an

Từ tháng 7/2025, sau khi Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, các di tích nhà Trần cũng khoác lên mình diện mạo sôi động mới, trong đó có đền An Sinh. Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, các điểm di tích nhà Trần đã đón hơn 600.000 lượt khách, gấp hơn hai lần cùng kỳ. Với mùa lễ hội đền An Sinh năm nay, Ban Quản lý chuẩn bị chu đáo, chỉn chu hơn và bố trí các không gian check-in để du khách lưu lại kỷ niệm khi về dự hội.

Ông Đinh Sỹ Nguyên, Phó Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cho biết, lễ hội đền An Sinh cũng được du khách thập phương quan tâm nhiều hơn so với mọi năm. Trong công tác tổ chức, Ban Quản lý duy trì tất cả những nét văn hóa truyền thống nhiều đời để lại.

Người dân và du khách thập phương tấp nập về dự lễ, tham gia các hoạt động suốt ngày hội

Trong những ngày hội tiếp theo, bên cạnh các nghi lễ trang nghiêm như lễ dâng hương, cầu quốc thái dân an và nghi thức bái tổ, không khí sẽ còn rộn ràng hơn với các trò chơi dân gian: kéo co, cờ tướng, đẩy gậy. Người dân và du khách sẽ được xem các chương trình văn nghệ giao lưu giữa các khu dân cư, cùng các không gian trưng bày chuyên đề khảo cổ và sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương.

Theo Ban Quản lý, việc kết nối đền An Sinh với Thái Miếu, Ngọa Vân, Yên Tử và di tích Bạch Đằng sẽ tạo thành một chuỗi hành trình di sản liền mạch, qua đó vừa giúp giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, vừa tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.