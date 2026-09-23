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Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Chuyển từ giảm giá sang tăng trải nghiệm

Thứ Tư, 06:01, 23/09/2026
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VOV.VN - Trong gần 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh ước đón 18,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng. Hướng tới mục tiêu 23 triệu lượt khách và tổng thu trên 70.000 tỷ đồng, ngành du lịch Quảng Ninh cần thu hút thêm khoảng 4,2 triệu lượt khách và 13.600 tỷ đồng doanh thu giai đoạn cuối năm.

Bước vào mùa du lịch cuối năm, ngành du lịch Quảng Ninh đứng trước bài toán không chỉ là thu hút thêm khách trong mùa thấp điểm, mà còn phải kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu bằng những sản phẩm, trải nghiệm có khả năng kết nối với nhau.

Trong đợt 2 chương trình kích cầu du lịch Thu Đông năm 2026 tại Quảng Ninh, có 19 cơ sở lưu trú, 4 nhà hàng cùng các đơn vị vận chuyển, tham quan đã tham gia giảm giá và xây dựng gói dịch vụ. Phần lớn cơ sở lưu trú thuộc phân khúc 4 - 5 sao, tập trung tại các khu vực Hạ Long, Vân Đồn và Móng Cái. Thay vì chỉ giảm giá phòng, nhiều doanh nghiệp kết hợp thêm dịch vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và trải nghiệm tại điểm đến. Một số chương trình có mức giảm trên 50%. Đây là cách doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trong mùa thấp điểm, đồng thời tạo điều kiện để du khách sử dụng thêm dịch vụ trong cùng một hành trình.

kich cau du lich quang ninh chuyen tu giam gia sang tang trai nghiem hinh anh 1
Dựa vào các sự kiện tại Quảng Ninh, các doanh nghiệp sẽ chủ động tổ chức các lễ hội để thu hút người dân và du khách

Anh Lê Tiến Thành, Giám đốc một khách sạn tại Bãi Cháy cho biết: “Cùng một mức giá, cùng một hạng phòng nghỉ dưỡng trong mùa thu đông 2026 thì du khách có thể được trải nghiệm ngoài bữa ăn sáng và các tiện ích, còn được tặng thẻ dịch vụ xông hơi, thải độc miễn phí; giảm giá từ 40 - 50% tất cả các dịch vụ khác, bao gồm cả dịch vụ ăn uống, ẩm thực, spa và các dịch vụ vận chuyển. Hiện lượng khách đặt trước 1 tháng của khách sạn chúng tôi đạt trên 60% công suất phòng”.

Giảm giá dịch vụ có thể tác động đến quyết định đặt phòng, nhưng trải nghiệm tại điểm đến mới là yếu tố để du khách có ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn hay không. Vì vậy, cùng với chương trình kích cầu, các địa phương tại Quảng Ninh đang bổ sung những sự kiện văn hóa, thể thao và không gian trải nghiệm vào mùa du lịch thu đông.

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Lễ hội Trăng Rằm THU FEST 2026 tại Bãi Cháy thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Đây sẽ là sự kiện thường niên được địa phương tổ chức như một sản phẩm du lịch.

Tại Bãi Cháy, Lễ hội Trăng Rằm THU FEST 2026 vừa qua đã thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Từ một hoạt động cộng đồng dịp Trung thu, lễ hội được mở rộng bằng các chương trình nghệ thuật, diễu hành và không gian trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Cách tổ chức này tạo thêm hoạt động về đêm, bổ sung lựa chọn bên cạnh tham quan vịnh và nghỉ dưỡng biển.

Ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng uỷ phường Bãi Cháy chia sẻ: “Bãi Cháy là địa bàn trung tâm du lịch của thành phố, chúng tôi phải tiếp tục tập trung mở rộng không gian phát triển và gia tăng các sản phẩm du lịch, dịch vụ; mở rộng trải nghiệm cho nhân dân trên địa bàn và cho du khách khi đến với Bãi Cháy. Chúng tôi hướng tới bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có dịp Rằm Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng. Mặt khác, lấy cảm hứng từ Tết Trung thu cổ truyền, biến thành một sản phẩm du lịch đặc sắc và sẽ được tổ chức hằng năm.”

Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức Giải marathon quốc tế Di sản Hạ Long, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, Lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây; Triển lãm đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh cùng Diễn đàn du lịch xanh. Chuỗi hoạt động này trải rộng từ Hạ Long, Yên Tử đến Bình Liêu và khu vực biên giới, tạo thêm lý do để du khách đi nhiều điểm hơn thay vì tập trung vào một điểm đến quen thuộc.

Khi các giải thể thao, lễ hội và hoạt động văn hóa được tổ chức theo lịch ổn định, doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng tour từ sớm; cơ sở lưu trú và dịch vụ cũng chủ động chuẩn bị sản phẩm du lịch phù hợp. Đây là điều kiện để kéo dài mùa du lịch thu đông, phân bổ dòng khách và tăng thời gian lưu trú.

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Tính từ đầu năm 2026, Quảng Ninh ước đón 18,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Thế Huệ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho rằng, cùng với các sự kiện, cộng đồng doanh nghiệp du lịch đang tìm cách làm mới những thương hiệu đã có, khai thác sâu hơn giá trị của vịnh Hạ Long, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử và gia tăng liên kết với vận chuyển, lưu trú, mua sắm. Trong chuỗi sản phẩm đó, ẩm thực được nhìn nhận là một dư địa nhiều tiềm năng. Nguồn hải sản, các món ăn vùng biển và sản vật của miền núi, biên giới có thể trở thành một phần nhận diện của điểm đến nếu được chuẩn hóa, giới thiệu và kết nối vào chương trình tour.

"Một trong các sản phẩm hấp dẫn nhất hiện nay của Quảng Ninh chính là ẩm thực. Dứt khoát phải xây dựng một thương hiệu du lịch ẩm thực Quảng Ninh, để mỗi du khách khi đến Quảng Ninh là được thưởng thức những món ẩm thực như thế. Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đang nghiên cứu làm sao để đưa ẩm thực của Quảng Ninh xứng tầm quốc gia, xứng tầm du lịch của khu vực", ông Nguyễn Thế Huệ cho biết.

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Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh sẽ xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Quảng Ninh qua ẩm thực địa phương.

Vịnh Hạ Long, Yên Tử, hệ thống giao thông và cơ sở lưu trú tạo cho Quảng Ninh lợi thế lớn về thu hút khách. Tuy nhiên, lợi thế đó chỉ chuyển thành doanh thu cao hơn khi phòng nghỉ, vận chuyển, sự kiện, ẩm thực và hoạt động về đêm được kết nối thành những hành trình thuận tiện, có mức giá rõ ràng và đủ trải nghiệm để khách ở lại lâu hơn. Những chỉ số cần theo dõi là thời gian lưu trú, mức chi tiêu bình quân và tỷ lệ du khách sử dụng nhiều dịch vụ trong một chuyến đi. Đây cũng là yêu cầu của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị, ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp phải thực sự đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm để chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch từ "số lượng" sang "chất lượng", nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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