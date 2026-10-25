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Lễ hội Dinh Thầy Thím mang đậm nét văn hóa dân gian miền biển

Chủ Nhật, 12:56, 25/10/2026
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VOV.VN - Lễ hội Dinh Thầy Thím là di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia. Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương và du khách.

 

Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 25/10 (nhằm ngày 14 đến 16/9 Âm lịch), tại Khu di tích Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, Bình Thuận cũ).

Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, mà còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân gian miền biển, quảng bá hình ảnh địa phương và mở rộng sức hút du lịch văn hóa - tâm linh.

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Lễ hội Dinh Thầy Thím diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống.

Dinh Thầy Thím được xây dựng vào năm 1879 với nghệ thuật điêu khắc, chạm trổ thể hiện rõ nét kiểu cách kiến trúc cung đình thời nhà Nguyễn. Tuy vậy, vượt lên những công trình độc đáo ấy là những giá trị văn hóa phi vật thể sâu sắc. Đó là câu chuyện về lối sống nhân ái, đạo nghĩa của Thầy Thím.

Theo truyền thuyết dân gian, Thầy là một đạo sĩ quê ở Quảng Nam, cùng vợ (Thím) đến lập nghiệp ở vùng biển Ngảnh Tam Tân xưa, nay thuộc xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng.

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Du khách trải hội.

Tại đây, hai người được người dân kính trọng bởi những việc làm nhân nghĩa như: chữa bệnh, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ ngư dân đóng ghe thuyền, ổn định cuộc sống và vượt qua khó khăn trong lao động, sản xuất.

Qua thời gian, hình tượng Thầy Thím trở thành biểu tượng trong tâm thức cộng đồng về lòng nhân hậu, đức độ và lối sống trọng nghĩa tình. Câu chuyện về Thầy Thím không đơn thuần là truyền thuyết dân gian mà còn gửi gắm những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần và nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương.

Không chỉ là dịp tưởng nhớ công đức Thầy Thím, lễ hội còn góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức về cội nguồn, gìn giữ các giá trị đạo đức và bản sắc văn hóa dân tộc.

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Hội thi đan lưới.
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Hội thi gánh cá.

Ngoài phần lễ, các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như: gánh cá, gánh thanh long, đan lưới... tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng. Qua đó, góp phần gìn giữ tình làng nghĩa xóm và phát huy nét đẹp trong đời sống văn hóa địa phương.

Lễ hội thu hút rất đông người dân địa phương và du khách đến bái tế, trải hội trong suốt thời gian cả tháng 9 Âm lịch với nhiều hoạt động thiện nguyện.

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Biểu diễn Lân sư rồng trong ngày khai hội.

Ông Nguyễn Văn Hai, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích Dinh Thầy Thím cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tân Hải được giao nhiệm vụ tổ chức Lễ hội Dinh Thầy Thím với phương châm: “Bảo tồn, phát huy giá trị của Lễ hội Dinh Thầy Thím phục vụ phát triển du lịch địa phương”.

"Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, nâng tầm vóc của lễ hội trong năm 2026 lên thành đòn bảy để sang năm 2027 sẽ phát triển thành quy mô cấp tỉnh, nên lễ hội năm nay được tổ chức quy mô, gấp 3 lần các năm về trước", ông Hai nói. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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