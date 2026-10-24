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Lâm Đồng kêu gọi đầu tư vào khu cầu nối chiến lược phía Tây Nam

Thứ Bảy, 19:22, 24/10/2026
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VOV.VN - Sáng 24/10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào xã Trà Tân và 10 xã khu vực phía Tây Nam. Với quy hoạch hàng loạt KCN quy mô lớn, địa phương hướng đến mục tiêu trở thành "cầu nối" chiến lược, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực liên vùng từ Đồng Nai và TP.HCM.

 

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Lâm Đồng, hiện nay toàn tỉnh có đến 16 KCN đang hoạt động và định hướng quy hoạch giai đoạn 2026 - 2030 thêm 19 KCN.

Đặc biệt, xã Trà Tân và các xã lân cận đang sở hữu một lợi thế lớn về phát triển công nghiệp. Hiện nay, tỉnh đang tập trung nguồn lực để triển khai 6 KCN trọng điểm tận dụng quỹ đất cao su (do Công ty Cao su Bình Thuận cũ quản lý) với tổng diện tích lên đến gần 2.500 ha. Trong đó, ngay tại địa bàn xã Trà Tân và khu vực phụ cận đã quy hoạch các KCN quy mô rất lớn.

Cụ thể, KCN Trà Tân (425 ha); KCN Đức Linh (406,5 ha); KCN Hoài Đức (368,5 ha); KCN Thuận Tân (365 ha); cùng các KCN lân cận như Tân Hưng, Gia Huynh... các Khu công nghiệp này có vị trí chiến lược giáp ranh với Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, có hệ thống đường giao thông rất thuận lợi.

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Đại diện lãnh đạo 11 xã khu vực Tây Nam Lâm Đồng cũng lãnh đạo các Sở, ngành tại hội nghị kêu gọi đầu tư

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị các địa phương thay đổi tư duy phát triển theo hướng không chỉ nhìn vào lợi thế riêng của từng xã, mà phải đặt trong mối liên kết chung của toàn khu vực.

Mỗi địa phương cần xác định rõ vai trò, lợi thế và những lĩnh vực có thể hợp tác; tránh đầu tư dàn trải, phát triển manh mún hoặc cạnh tranh không cần thiết giữa các địa bàn.

Liên kết vùng không thể chỉ dừng ở việc cùng tham dự hội nghị, trao đổi thông tin hay ký kết hợp tác. Liên kết phải được thể hiện bằng sự phối hợp trong quy hoạch, phát triển hạ tầng, tổ chức sản xuất, thu hút đầu tư, kết nối thị trường và giải quyết những vấn đề có tính chất liên địa bàn.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại hội nghị

Đây là yêu cầu quan trọng để khu vực phía Tây Nam phát huy tốt hơn nguồn lực hiện có, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh năm 2026 và giai đoạn 2026–2030.

Từ tiềm năng và điều kiện thực tế của khu vực, ông Nguyễn Hồng Hải đề nghị các sở, ngành và các địa phương cần phát huy vai trò của các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; quan tâm thu hút đầu tư hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, chế biến sâu nông - lâm sản và các ngành nghề có khả năng tạo thêm giá trị gia tăng, việc làm và nguồn thu cho địa phương.

Đối với xã Trà Tân, cần phát huy hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp Nam Hà, Nam Hà 2 và Đông Hà; đồng thời nghiên cứu khả năng kết nối sản xuất, vận tải, kho bãi và logistics với các địa bàn lân cận. Định hướng kết nối logistics Trà Tân – Suối Kiết cần được nghiên cứu trên cơ sở quy hoạch, nhu cầu thị trường, khả năng huy động nguồn lực và hiệu quả đầu tư.

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Đại diện lãnh đạo 11 xã khu vực Tây Nam Lâm Đồng cũng lãnh đạo các Sở, ngành tại hội nghị

Đối với các khu công nghiệp đã được quy hoạch, các cơ quan chuyên môn và địa phương rà soát tình trạng quy hoạch, điều kiện hạ tầng, nhu cầu đầu tư và các điều kiện pháp lý liên quan; từ đó xác định những công việc cần ưu tiên để tăng khả năng thu hút nhà đầu tư phù hợp.

Ngoài lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và logistics, lãnh đạo tỉnh còn đề nghị các Sở, ngành và các địa phương tập trung nghiên cứu, kết nối, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chế biến nông sản; thương mại, dịch vụ và du lịch; khai thác hiệu quả quỹ đất, tài nguyên và phát triển hạ tầng đồng bộ.

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Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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