Trải nghiệm đa giác quan, chạm vào mạch nguồn di sản tại Triển lãm Giao Thời

Triểm lãm Giao Thời diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội). Mở cửa từ 24/06 - 31/07/2026, 9h00 - 21h00 hằng ngày.

Triển lãm gợi mở về giao thoa giữa các thời đại, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, đối thoại và tiếp tục được kiến tạo trong tương lai. Triển lãm bao gồm ba trải nghiệm không gian liên hoàn như một hành động xuyên thời gian:

Khách tham quan thích thú với tương tác "chạm"

Chặng 1: Khởi Lưu - Mạch nguyên sinh của dòng chảy thời gian: “Khởi Lưu” tái hiện thế giới của vạn vật thuở sơ khai. Mỗi vị khách sẽ chìm giữa đại dương nguyên sinh sâu sâu, những khu rừng đại ngàn và thảm thực vật huyền ảo. Mỗi khi khách tham quan chạm vào từng sinh vật sẽ tạo ra sự tỉnh thức sống bằng hệ thống cảm biến tương tác “chạm”. Khơi mở những rung cảm nguyên bản nhất của con người trước thiên nhiên kỳ vĩ.

Mỗi "chạm" là một lần thực sự chạm vào cảm xúc, thiên nhiên, văn hóa và di sản.

Chặng 2: Cội thiêng - Mạch văn hóa xuôi theo dòng nhảy, ánh sáng cô đọng lại để chạm vào Cội Thiêng thông qua cảm hứng ngẫu hứng từ hình tượng Trống đồng. Tại đây, công nghệ được kể bằng thị giác kết hợp thính giác: tiếng trống đồng - âm vang thiêng kết nối đất trời. Qua những vết chạm khắc cổ xưa, giữa những tiếng vọng lịch sử, mỗi vị khách sẽ cảm nhận được sức mạnh ngàn năm đang cuộn chảy.

Thế hệ trẻ thích thú chạm vào thiên nhiên hoang dã

Chặng 3: Sắc thời gian - Mạch di sản lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Đông Hồ, mang tới những ước mơ và hơi thở mộc mạc của người Việt Nam từ hàng trăm năm trước. Bằng nghệ thuật sáng tạo đồ họa trên nền công nghệ bản đồ 3D hiện đại, toàn bộ căn phòng biến thành một không gian dân gian sống động, rực rỡ sắc màu.

Tại Giao Thời , các du khách được trải nghiệm trở thành những “người cầm di sản”. Bởi vì, di sản chỉ thực sự tồn tại khi nó không thể vĩnh viễn được tái sinh trong tâm trí của thế hệ tương lai . Khi bạn chạm tay vào bản đồ bức tường, bạn không chỉ chạm vào ánh sáng, bạn đang chạm vào nhịp đập của lịch sử, tiếp nối sợi dây di sản Việt Nam.

Triểm lãm Giao Thời diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội). Mở cửa từ 24/06 - 31/07/2026, 9h00 - 21h00 hằng ngày.