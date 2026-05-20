Liên hoan dân ca Nam Bộ ở Cần Thơ thu hút đông đảo khán giả

Liên hoan năm nay không chỉ tiếp tục giới thiệu, quảng bá những giá trị tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống Nam Bộ, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống, theo Nghị quyết số 80 ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị phường Phú Lợi

Sau 4 đêm thi diễn sôi nổi, hấp dẫn, Liên hoan không chỉ là cuộc thi mà thực sự là ngày hội tâm hồn của hơn 300 diễn viên, nhạc công đến từ 11 đơn vị xã, phường và 20 thí sinh tự do đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, các câu lạc bộ năng khiếu, đội, nhóm và cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Tổ chức, các đơn vị tham gia Liên hoan năm nay đăng ký đủ thể loại, chủ đề phù hợp trong 64 tiết mục. Nội dung xoay quanh ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu lứa đôi; ca ngợi nét đẹp trong lao động sản xuất, sinh hoạt, đời sống tinh thần của nhân dân; những thành tựu xây dựng quê hương, đất nước nói chung và TP. Cần Thơ trong thời kỳ đổi mới; xây dựng và phát triển người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhìn chung, các tiết mục thi diễn được chuẩn bị khá chu đáo, có đầu tư, sáng tạo, quan tâm đến nội dung và hình thức biểu diễn, từ múa minh họa đến nội dung LED phù hợp, qua đó thu hút đông đảo người xem và tạo sức lan tỏa cho Liên hoan.

Chị Trần Bảo An, du khách đến từ tỉnh An Giang, chia sẻ: "Khi đến Bến Ninh Kiều, Cần Thơ tham quan, tôi có dịp xem chương trình biểu diễn dân ca và cảm nhận các tiết mục rất hay. Tôi đặc biệt yêu thích những giai điệu quê hương nhẹ nhàng, đồng thời mong muốn các giá trị này tiếp tục được lưu giữ cho thế hệ sau".

Ngoài nghệ thuật đàn, hát dân ca Nam Bộ quen thuộc, năm nay, Liên hoan còn có những loại hình đặc trưng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: hát ru của người Việt ở Cần Thơ, hò Cần Thơ, hát Aday của người Khmer… Những giai điệu tự hào được vang lên không chỉ mang đến cho nhân dân, du khách các tiết mục hấp dẫn, mà còn hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một điểm nhấn trong Liên hoan năm nay là tạo sức hút với giới trẻ, khi có nhiều diễn viên, khán giả trẻ yêu thích tìm về văn hóa dân tộc. Từ đó, góp phần bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật độc đáo của Nam Bộ nói chung, Cần Thơ nói riêng; từng bước phát triển mạnh mẽ phong trào đàn, hát dân ca Nam Bộ trong toàn thành phố.

Diễn viên Trần Hào Văn bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia Liên hoan và mang đến những làn điệu dân ca phục vụ du khách cũng như người dân địa phương. Anh cho biết bản thân rất vui khi góp phần gìn giữ nét truyền thống của dân ca Nam Bộ. Dịp này, anh cũng có cơ hội biết thêm những làn điệu dân ca trước đây chưa từng được nghe và cảm thấy rất yêu thích.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 26 giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các thể loại và 10 giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia Liên hoan, cùng một số giải phụ và giấy chứng nhận cho các thí sinh. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị phường Phú Lợi; đồng giải Nhì thuộc về phường Cái Khế và phường Bình Thủy; 3 giải Ba thuộc về xã Đông Hiệp, phường Vĩnh Châu và phường Thới An Đông.

Liên hoan khép lại, nhưng những tình cảm gắn bó, giao lưu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghề nghiệp của các diễn viên, nhạc công vẫn còn đọng lại. Đồng thời, qua Liên hoan, Ban Tổ chức phát hiện thêm những hạt nhân tiêu biểu để tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, giúp các bạn trở thành những “người giữ lửa”, mang di sản của cha ông đến gần hơn với thế hệ trẻ.