Khai mạc Liên hoan “Đàn, hát dân ca Nam Bộ” năm 2026

Liên hoan “Đàn, hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026” diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2026, có 11 đơn vị xã/phường tham gia, với hơn 300 nhạc công và diễn viên.

Các đơn vị thi diễn 64 tiết mục (trong đó thí sinh tự do dự thi 20 tiết mục), gồm các thể loại: Đơn ca, Song ca, Tam ca, Tốp ca, hoạt cảnh, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc liên hoan

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho biết, dân ca Nam Bộ đã trở thành một trong những hình thức diễn xướng dân gian mang sắc thái văn hóa độc đáo, gắn bó với cuộc sống lao động sản xuất và đời sống tinh thần, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn người dân phương Nam.

Liên hoan năm nay, không chỉ tiếp tục giới thiệu, quảng bá những giá trị tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của Nam Bộ, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống, theo Nghị quyết số 80 ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trí về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đàn, hát các làn điệu dân ca, Ban Tổ chức còn mở rộng các loại hình như nói thơ, trích đoạn Tuồng cổ,… với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu lứa đôi; những thành tựu xây dựng quê hương đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ trong thời kỳ đổi mới; nêu gương người tốt, việc tốt; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị;… hứa hẹn mang đến cho người dân địa phương và du khách những chương trình, tiết mục thật sự hấp dẫn, đậm bản sắc văn hoá.