中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc Liên hoan “Đàn, hát dân ca Nam Bộ” năm 2026

Thứ Sáu, 22:32, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 15/5, tại công viên bến Ninh Kiều - TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức Khai mạc Liên hoan “Đàn, hát dân ca Nam Bộ” thành phố năm 2026”. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026)

Liên hoan “Đàn, hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026” diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2026, có 11 đơn vị xã/phường tham gia, với hơn 300 nhạc công và diễn viên.

Các đơn vị thi diễn 64 tiết mục (trong đó thí sinh tự do dự thi 20 tiết mục), gồm các thể loại: Đơn ca, Song ca, Tam ca, Tốp ca, hoạt cảnh, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc.

khai mac lien hoan Dan, hat dan ca nam bo nam 2026 hinh anh 1
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc liên hoan

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ cho biết, dân ca Nam Bộ đã trở thành một trong những hình thức diễn xướng dân gian mang sắc thái văn hóa độc đáo, gắn bó với cuộc sống lao động sản xuất và đời sống tinh thần, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn người dân phương Nam.

khai mac lien hoan Dan, hat dan ca nam bo nam 2026 hinh anh 2
Các đơn vị thi diễn 64 tiết mục (trong đó thí sinh tự do dự thi 20 tiết mục), gồm các thể loại: Đơn ca, Song ca, Tam ca, Tốp ca, hoạt cảnh, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc

Liên hoan năm nay, không chỉ tiếp tục giới thiệu, quảng bá những giá trị tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của Nam Bộ, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống, theo Nghị quyết số 80 ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trí về phát triển văn hóa Việt Nam.

khai mac lien hoan Dan, hat dan ca nam bo nam 2026 hinh anh 3
Liên hoan “Đàn, hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026” diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2026

Bên cạnh đàn, hát các làn điệu dân ca, Ban Tổ chức còn mở rộng các loại hình như nói thơ, trích đoạn Tuồng cổ,… với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu lứa đôi; những thành tựu xây dựng quê hương đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ trong thời kỳ đổi mới; nêu gương người tốt, việc tốt; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị;… hứa hẹn mang đến cho người dân địa phương và du khách những chương trình, tiết mục thật sự hấp dẫn, đậm bản sắc văn hoá.

vov_-_doanh_nghiep_hoat_dong_du_lich_tren_dia_ban_can_tho_thay_doi_dien_mao_huong_ve_san_pham_dac_thu_ban_dia_nhe_nhang_sau_lang_trong_dip_he_2026.jpg

Du lịch Cần Thơ hè 2026: Bùng nổ các hoạt động trải nghiệm

VOV.VN - Những vườn cây trĩu quả và các khu du lịch sinh thái rộn ràng sản phẩm mới đã góp phần tạo nên bức tranh du lịch Cần Thơ đầy sắc màu. Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, nhiều điểm đến còn lồng ghép hoạt động trải nghiệm, quảng bá văn hóa nông nghiệp, giúp du khách gắn kết với thiên nhiên.

Hồng Phương/VOV- ĐBSCL
Tag: Cần Thơ dân ca Nam Bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nông dân Cần Thơ trồng lục bình cho thu nhập cao
Nông dân Cần Thơ trồng lục bình cho thu nhập cao

VOV.VN - Bên cạnh cây rau nhút, những năm qua, nông dân ở các xã như Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông…(thành phố Cần Thơ) cũng tận dụng mặt nước trên các tuyến sông rạch để trồng lục bình mang lại nguồn thu nhập cao.

Nông dân Cần Thơ trồng lục bình cho thu nhập cao

Nông dân Cần Thơ trồng lục bình cho thu nhập cao

VOV.VN - Bên cạnh cây rau nhút, những năm qua, nông dân ở các xã như Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông…(thành phố Cần Thơ) cũng tận dụng mặt nước trên các tuyến sông rạch để trồng lục bình mang lại nguồn thu nhập cao.

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ
Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ
Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

VOV.VN - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình, dự án, chính sách nhằm nâng cao đời sống người dân, đến nay, thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ

VOV.VN - Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình, dự án, chính sách nhằm nâng cao đời sống người dân, đến nay, thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nông dân Cần Thơ trồng rau nhút trên sông cho thu nhập cao
Nông dân Cần Thơ trồng rau nhút trên sông cho thu nhập cao

VOV.VN - Tận dụng mặt nước trên các tuyến sông, nông dân TP Cần Thơ đã và đang phát triển mô hình trồng rau nhút mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Không chỉ cho thu nhập ổn định, mô hình này còn mở ra hướng sinh kế phù hợp, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

Nông dân Cần Thơ trồng rau nhút trên sông cho thu nhập cao

Nông dân Cần Thơ trồng rau nhút trên sông cho thu nhập cao

VOV.VN - Tận dụng mặt nước trên các tuyến sông, nông dân TP Cần Thơ đã và đang phát triển mô hình trồng rau nhút mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Không chỉ cho thu nhập ổn định, mô hình này còn mở ra hướng sinh kế phù hợp, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

Dịp lễ Giỗ Tổ, 30/4 – 1/5 Cần Thơ bội thu khách du lịch
Dịp lễ Giỗ Tổ, 30/4 – 1/5 Cần Thơ bội thu khách du lịch

VOV.VN - Trong 6 ngày (từ ngày 26/4 đến 1/5) có khoảng 650.000 lượt khách đến Cần Thơ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XIII năm 2026 cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Dịp lễ Giỗ Tổ, 30/4 – 1/5 Cần Thơ bội thu khách du lịch

Dịp lễ Giỗ Tổ, 30/4 – 1/5 Cần Thơ bội thu khách du lịch

VOV.VN - Trong 6 ngày (từ ngày 26/4 đến 1/5) có khoảng 650.000 lượt khách đến Cần Thơ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XIII năm 2026 cùng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc