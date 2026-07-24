English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 diễn ra trong tháng 8

Thứ Sáu, 19:16, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 10/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Liên hoan quy tụ các đoàn, câu lạc bộ lân, sư, rồng đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn và thi đấu.

Các nội dung thi đấu gồm Lân lên Mai Hoa Thung, Lân Địa Bửu và Múa Rồng. Ban Tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ hội đường phố với chủ đề "Sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh - Hội tụ tinh hoa lân, sư, rồng", diễn ra từ 19 giờ 30 đến 22 giờ ngày 8/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Lễ hội sẽ giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại như trình diễn áo dài truyền thống và áo dài thiếu nhi; hóa trang các nhân vật trong nghệ thuật hát bội, bài chòi; múa cung đình Chăm; biểu diễn võ cổ truyền Bình Định; vũ điệu đường phố hiện đại và carnival nghệ thuật.

lien hoan lan, su, rong quoc te quy nhon - gia lai 2026 dien ra trong thang 8 hinh anh 1
Liên hoan Lân, Sư, Rồng tại Gia Lai hứa hẹn mang đến những màn biểu diễn hấp dẫn khán giả.

Trong khuôn khổ chương trình còn có không gian ẩm thực quy tụ từ 80 đến 100 gian hàng giới thiệu, chế biến các món ăn đặc trưng ba miền góp phần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách.

Việc tổ chức Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế và Lễ hội đường phố không chỉ tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương trong nước với bạn bè quốc tế.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gia Lai sẵn sàng cho chuỗi sự kiện du lịch Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II
Gia Lai sẵn sàng cho chuỗi sự kiện du lịch Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II

VOV.VN - Ngày 11/7, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện du lịch đặc sắc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - Vietnam Travel Day 2026, sẽ diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến 17/8 tới đây. 

Gia Lai sẵn sàng cho chuỗi sự kiện du lịch Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II

Gia Lai sẵn sàng cho chuỗi sự kiện du lịch Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II

VOV.VN - Ngày 11/7, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện du lịch đặc sắc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II - Vietnam Travel Day 2026, sẽ diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 13 đến 17/8 tới đây. 

Năm Du lịch Quốc gia 2026 mở cơ hội bứt phá cho du lịch Gia Lai
Năm Du lịch Quốc gia 2026 mở cơ hội bứt phá cho du lịch Gia Lai

VOV.VN - Việc Gia Lai được chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 được kỳ vọng tạo cú hích đưa ngành du lịch địa phương bứt phá, nhất là khi tỉnh mới hội tụ cả không gian biển và đại ngàn.

Năm Du lịch Quốc gia 2026 mở cơ hội bứt phá cho du lịch Gia Lai

Năm Du lịch Quốc gia 2026 mở cơ hội bứt phá cho du lịch Gia Lai

VOV.VN - Việc Gia Lai được chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 được kỳ vọng tạo cú hích đưa ngành du lịch địa phương bứt phá, nhất là khi tỉnh mới hội tụ cả không gian biển và đại ngàn.

Gia Lai đón trên 8,7 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm
Gia Lai đón trên 8,7 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Sáng nay (9/7), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2026).

Gia Lai đón trên 8,7 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm

Gia Lai đón trên 8,7 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm

VOV.VN - Sáng nay (9/7), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 66 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2026).

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc