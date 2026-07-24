Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai 2026 diễn ra trong tháng 8

Liên hoan quy tụ các đoàn, câu lạc bộ lân, sư, rồng đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn và thi đấu.

Các nội dung thi đấu gồm Lân lên Mai Hoa Thung, Lân Địa Bửu và Múa Rồng. Ban Tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ hội đường phố với chủ đề "Sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh - Hội tụ tinh hoa lân, sư, rồng", diễn ra từ 19 giờ 30 đến 22 giờ ngày 8/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Lễ hội sẽ giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại như trình diễn áo dài truyền thống và áo dài thiếu nhi; hóa trang các nhân vật trong nghệ thuật hát bội, bài chòi; múa cung đình Chăm; biểu diễn võ cổ truyền Bình Định; vũ điệu đường phố hiện đại và carnival nghệ thuật.

Liên hoan Lân, Sư, Rồng tại Gia Lai hứa hẹn mang đến những màn biểu diễn hấp dẫn khán giả.

Trong khuôn khổ chương trình còn có không gian ẩm thực quy tụ từ 80 đến 100 gian hàng giới thiệu, chế biến các món ăn đặc trưng ba miền góp phần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách.

Việc tổ chức Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế và Lễ hội đường phố không chỉ tạo điểm nhấn cho chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai; thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương trong nước với bạn bè quốc tế.