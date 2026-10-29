MAMA Awards 2026: BIGBANG kết hợp nhân vật hoạt hình Dooly

Ban tổ chức MAMA Awards 2026 vừa công bố kế hoạch tổ chức lễ trao giải tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản, trong hai ngày 20 và 21/11. Với chủ đề “A Music Interstellar”, sự kiện năm nay hướng tới việc kết nối các thế hệ nghệ sĩ, những dòng chảy âm nhạc và các loại hình nghệ thuật trong một không gian sáng tạo vượt qua giới hạn thông thường.

Theo đại diện CJ ENM, ý tưởng chủ đạo phản ánh cách âm nhạc có thể kết nối quá khứ với hiện tại, đưa những ca khúc cũ trở lại với công chúng trong bối cảnh xu hướng âm nhạc liên tục thay đổi. Đây cũng là cách MAMA Awards tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của K-pop trên thị trường quốc tế.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của MAMA Awards năm nay là các sân khấu giao thoa giữa âm nhạc với điện ảnh, hoạt hình và nghệ thuật thị giác.

BIGBANG, nhóm nhạc đánh dấu 20 năm hoạt động trong năm 2026, dự kiến có màn kết hợp với nhân vật Dooly trong loạt hoạt hình nổi tiếng của Hàn Quốc. Sự giao thoa giữa một biểu tượng K-pop và nhân vật hoạt hình gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả hứa hẹn tạo nên màu sắc khác biệt cho chương trình.

BIGBANG dự kiến mang đến màn kết hợp đặc biệt với Dooly, nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Hàn Quốc.

Trong khi đó, ENHYPEN sẽ mang tinh thần của bộ phim khoa học viễn tưởng “Dune: Part Three” lên sân khấu thông qua một tiết mục kết hợp yếu tố điện ảnh. Đây là hướng dàn dựng nhằm mở rộng trải nghiệm trình diễn K-pop, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và thế giới giả tưởng.

MAMA Awards 2026 còn giới thiệu màn hợp tác với nghệ sĩ đương đại Lee Bae, người được biết đến với những sáng tác sử dụng than củi làm chất liệu biểu đạt. Sự kết hợp giữa nghệ thuật thị giác và âm nhạc được kỳ vọng làm nổi bật mối liên hệ giữa ký ức, thời gian và sức sáng tạo.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo Gemini của Google cũng tham gia vào quá trình xây dựng các tiết mục, góp phần mở rộng khả năng dàn dựng và thể hiện ý tưởng trên sân khấu.

Không chỉ giới hạn trong khuôn khổ lễ trao giải, MAMA Awards 2026 lần đầu tổ chức MAMA Fan Festa, diễn ra từ ngày 9 đến 21/11 trên nền tảng trực tuyến Mnet Plus và tại nhiều địa điểm ở Osaka.

Theo ban tổ chức, mục tiêu là để người hâm mộ không chỉ theo dõi lễ trao giải mà còn trực tiếp tham gia, chia sẻ sở thích và kết nối với cộng đồng quốc tế.

Ra đời năm 1999 với tên gọi Mnet Music Video Awards, MAMA Awards đã trải qua nhiều lần thay đổi và mở rộng quy mô quốc tế. Phiên bản năm 2026 tiếp tục định hình sự kiện như một không gian giao thoa giữa âm nhạc đại chúng, nghệ thuật và công nghệ, trong đó trải nghiệm của người hâm mộ giữ vai trò trung tâm.