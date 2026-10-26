Tae-Hye-Ji: Ba mỹ nhân khiến khán giả bồi hồi nhớ thời hoàng kim phim Hàn

Có những gương mặt chỉ cần xuất hiện trở lại cũng đủ khiến khán giả nhớ về cả một thời thanh xuân. Với nhiều người yêu phim Hàn, Kim Tae-hee, Song Hye-kyo và Jun Ji-hyun chính là những cái tên như thế.

Những hình ảnh được truyền thông Hàn Quốc đăng tải trong những ngày cuối tháng 10 một lần nữa đưa bộ ba mỹ nhân trở lại tâm điểm chú ý. Kim Tae-hee xuất hiện thanh lịch tại sự kiện trang sức cao cấp ở Seoul. Jun Ji-hyun gây ấn tượng với phong cách thể thao hiện đại. Trong khi đó, Song Hye-kyo mở ra chương mới trong sự nghiệp khi gia nhập công ty quản lý Management STAND sau 14 năm gắn bó với UAA.

Ba sự kiện diễn ra gần nhau, ba câu chuyện khác nhau, nhưng cùng gợi lên sức sống của một thế hệ ngôi sao từng định hình diện mạo giải trí Hàn Quốc. Biệt danh Tae-Hye-Ji ghép từ tên ba nữ diễn viên vẫn được nhắc đến như biểu tượng của nhan sắc và sức hút ngôi sao tại Hàn Quốc.

Kim Tae-hee, Song Hye-kyo và Jun Ji-hyun – bộ ba mỹ nhân được truyền thông Hàn Quốc gọi là Tae-Hye-Ji vẫn giữ sức hút sau hơn hai thập niên.

Ba cái tên, một miền ký ức của khán giả châu Á

Những năm 2000 và đầu thập niên 2010 là giai đoạn phim truyền hình Hàn Quốc tạo nên sức ảnh hưởng sâu rộng tại châu Á. Những câu chuyện tình yêu lãng mạn, các mối quan hệ gia đình, những bi kịch và lựa chọn của tuổi trẻ đã đưa nhiều diễn viên Hàn Quốc trở thành thần tượng của khán giả Việt Nam.

Trong dòng chảy ấy, Kim Tae-hee, Song Hye-kyo và Jun Ji-hyun sở hữu ba màu sắc rất riêng.

Kim Tae-hee được yêu mến bởi vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng và hình ảnh thanh lịch. Song Hye-kyo gắn với những chuyện tình màn ảnh giàu cảm xúc, từ “Trái tim mùa thu” đến “Ngôi nhà hạnh phúc” và “Hậu duệ mặt trời”. Jun Ji-hyun lại có sức hấp dẫn khác biệt với nét cá tính, duyên dáng và khả năng tạo nên những nhân vật vừa quyến rũ vừa hài hước, đặc biệt qua “Cô nàng ngổ ngáo” và “Vì sao đưa anh tới”.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, mỗi người còn xây dựng được dấu ấn nghề nghiệp đủ mạnh để tên tuổi vượt khỏi phạm vi một bộ phim hay một vai diễn.

Với khán giả từng say mê phim Hàn qua màn hình tivi, những cái tên ấy có thể gợi nhớ những buổi tối chờ đón tập phim mới, những bản nhạc phim vang lên sau mỗi câu chuyện tình và cả những cuộc trò chuyện về nhân vật yêu thích ở trường học, nơi làm việc.

Bởi vậy, khi Tae-Hye-Ji được nhắc đến cùng lúc, điều khiến công chúng quan tâm không chỉ là nhan sắc hiện tại của ba nữ diễn viên. Đó còn là cảm giác được gặp lại những gương mặt đã gắn bó với ký ức của mình.

Từ "Trái tim mùa thu" đến "Hậu duệ mặt trời", Song Hye-kyo ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm gắn liền với ký ức khán giả châu Á. (Ảnh: Instagram)

Kim Tae-hee và Jun Ji-hyun: Hai khí chất không thể trộn lẫn

Tại sự kiện kỷ niệm 90 năm của một thương hiệu trang sức cao cấp ở Seoul, Kim Tae-hee lựa chọn chiếc váy quây màu trắng ngà với phần chân váy dài bồng rộng. Thiết kế tối giản, mái tóc được chải gọn và thần thái điềm đạm tạo nên hình ảnh sang trọng, cổ điển.

Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút từ vẻ đẹp nền nã vốn đã trở thành dấu ấn của mình. Kim Tae-hee không phải gương mặt xuất hiện dày đặc trước truyền thông, vì thế mỗi lần tham dự sự kiện đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

Kim Tae-hee ghi điểm nhờ vẻ đẹp nền nã, phong thái nhẹ nhàng và gu thời trang thanh lịch. (Ảnh: Instagram)

Trong khi đó, Jun Ji-hyun đem đến một diện mạo đối lập. Tại sự kiện khai trương cửa hàng pop-up của một thương hiệu thời trang thể thao ở Seoul, nữ diễn viên xuất hiện với áo crop top xanh navy, áo khoác ngắn và quần ống rộng. Phong cách khỏe khoắn, hiện đại làm nổi bật vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin.

Nếu Kim Tae-hee đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch, Jun Ji-hyun lại tạo ấn tượng bằng sự phóng khoáng và năng lượng mạnh mẽ. Cả hai không cần lựa chọn cùng một phong cách để chứng minh sức hút. Chính cá tính riêng giúp họ tiếp tục được chú ý giữa thị trường giải trí liên tục xuất hiện những gương mặt mới.

Điều đáng nói là công chúng ngày nay không chỉ nhìn họ qua những hình ảnh của quá khứ. Khán giả còn muốn biết những nữ diễn viên từng gắn với các tác phẩm đình đám sẽ lựa chọn vai diễn nào, kể câu chuyện gì và mang đến một diện mạo nghệ thuật ra sao trong giai đoạn mới.

Jun Ji-hyun nổi bật với thần thái tự tin, phong cách cuốn hút và vẻ đẹp mang dấu ấn riêng. (Ảnh: Instagram)

Song Hye-kyo đổi công ty quản lý, fan chờ ngày trở lại màn ảnh

Trong ba mỹ nhân, Song Hye-kyo đang đứng trước một bước chuyển đáng chú ý về sự nghiệp.

Sau 14 năm gắn bó với UAA, nữ diễn viên ký hợp đồng độc quyền với Management STAND, công ty quản lý mới được thành lập. Những hình ảnh hồ sơ mới được công bố cùng thông tin hợp tác cho thấy một Song Hye-kyo có thể chuyển đổi linh hoạt giữa vẻ ngoài giản dị, trẻ trung và phong thái trầm tĩnh, cá tính.

Sự thay đổi này thu hút sự quan tâm bởi Song Hye-kyo đang chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với series Netflix "Slowly, Intensely”, còn được biết đến với tên “Tantara”, dự kiến ra mắt vào tháng 12/2026.

Sau thành công quốc tế của “The Glory”, khán giả có thêm lý do để chờ đợi những lựa chọn tiếp theo của nữ diễn viên. Song Hye-kyo đã trải qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp, từ hình tượng nữ chính lãng mạn đến những vai diễn có chiều sâu tâm lý và sắc thái gai góc hơn.

Mỗi lần trở lại, cô lại đứng trước kỳ vọng mới. Người hâm mộ không chỉ muốn nhìn thấy vẻ đẹp quen thuộc mà còn mong chờ khả năng biến hóa của một diễn viên đã trưởng thành qua nhiều năm làm nghề.

Trong bối cảnh phim Hàn ngày càng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, dự án mới của Song Hye-kyo cũng là cơ hội để cô tiếp tục khẳng định sức hút bằng diễn xuất và lựa chọn kịch bản.

ong Hye-kyo mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý Management STAND. (Ảnh: Instagram)

Điều người hâm mộ mong chờ không chỉ là nhan sắc

Tae-Hye-Ji không phải một nhóm nhạc hay bộ ba từng cùng tham gia một tác phẩm nổi tiếng. Đây là biệt danh truyền thông dành cho ba nữ diễn viên hàng đầu, được kết nối bởi vị thế và sức ảnh hưởng trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc.

Dẫu vậy, việc cả ba cùng được chú ý trong một khoảng thời gian ngắn vẫn tạo nên cảm giác đặc biệt. Mỗi người đang đi trên con đường riêng, nhưng tên tuổi của họ khi đặt cạnh nhau lại gợi lên một thời kỳ mà phim Hàn có sức mạnh đưa những gương mặt diễn viên trở thành biểu tượng của cả một thế hệ khán giả.

Và điều khiến sự chờ đợi trở nên thú vị là câu chuyện phía trước vẫn chưa khép lại. Với Kim Tae-hee, mỗi thông tin mới về hoạt động diễn xuất đều có thể khơi dậy sự quan tâm của những khán giả vẫn mong chờ cô xuất hiện trong một dự án phù hợp.

Jun Ji-hyun theo đuổi phong cách hiện đại, khỏe khoắn, cho thấy sức hút không bị giới hạn bởi một hình tượng cố định. (Ảnh: Instagram)

Không có nghĩa cả ba sẽ cùng trở lại trong một bộ phim, nhưng chỉ riêng việc mỗi người tiếp tục mở ra một chặng đường mới cũng đủ khiến người hâm mộ háo hức.

Hơn hai thập niên trước, Tae-Hye-Ji đại diện cho một chuẩn mực nhan sắc và sức hút ngôi sao. Hôm nay, giá trị của họ còn nằm ở khả năng khiến khán giả nhớ về những vai diễn cũ, đồng thời tò mò về những câu chuyện chưa được kể.

Với Kim Tae-hee, Song Hye-kyo và Jun Ji-hyun, sự chờ đợi ấy mang theo cả ký ức, cảm xúc và niềm hy vọng được một lần nữa gặp lại những gương mặt từng làm nên thời hoàng kim của phim Hàn.