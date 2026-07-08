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"Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" phiên bản mới chính thức lên sóng Netflix

Thứ Tư, 17:11, 08/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 9/7, phiên bản mới của “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” chính thức lên sóng Netflix. Không chỉ là một bộ phim, đây còn là cuộc hội ngộ với ký ức của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

Có những bộ phim không chỉ được nhớ bằng nội dung, mà còn được cất giữ như một phần ký ức của tuổi thơ. Với nhiều khán giả Việt Nam, “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” là một trong số đó.

Hình ảnh ngôi nhà gỗ nhỏ giữa cánh đồng bạt ngàn, người cha Charles hiền từ, người mẹ Caroline dịu dàng cùng những cô con gái Laura và Mary từng theo chân biết bao gia đình qua màn ảnh nhỏ. Đó là những buổi tối cả nhà quây quần trước chiếc tivi, là những câu chuyện bình dị nhưng đủ khiến người xem mỉm cười, xúc động và tin vào giá trị của tình thân.

Sau nhiều thập kỷ, câu chuyện ấy được Netflix kể lại bằng một phiên bản hoàn toàn mới.

Ngày 9/7, loạt phim “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” (Little House on the Prairie) chính thức ra mắt trên Netflix với 8 tập đầu tiên, mở ra hành trình trở về miền Tây nước Mỹ thế kỷ XIX qua góc nhìn của thế hệ hôm nay.

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Phiên bản mới của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên chính thức ra mắt khán giả trên Netflix từ ngày 9/7. (Ảnh: Netflix)
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Bộ phim đưa khán giả trở lại cuộc sống bình dị của gia đình Ingalls giữa miền thảo nguyên nước Mỹ thế kỷ XIX. (Ảnh: Netflix)

Phiên bản 2026 vẫn dựa trên loạt tiểu thuyết nổi tiếng của nữ nhà văn Laura Ingalls Wilder, lấy cảm hứng từ chính tuổi thơ của bà. Khán giả sẽ tiếp tục theo chân gia đình Ingalls trong cuộc sống nơi vùng biên giới khắc nghiệt, nơi mỗi ngày đều là thử thách nhưng cũng đầy ắp tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm hy vọng.

Điều khiến nhiều người tò mò là Netflix không lựa chọn sao chép thành công của loạt phim kinh điển thập niên 1970. Nhà sáng tạo Rebecca Sonnenshine mong muốn giữ tinh thần nguyên bản nhưng mang đến góc nhìn gần gũi hơn với khán giả hiện đại.

Bên cạnh những giá trị gia đình vốn là linh hồn của tác phẩm, phiên bản mới còn mở rộng câu chuyện với các chủ đề về lịch sử vùng biên, bản sắc văn hóa bản địa và vị thế của người phụ nữ trong xã hội thế kỷ XIX.

Nam diễn viên Luke Bracey, người đảm nhận vai Charles Ingalls, cho rằng sức sống của câu chuyện nằm ở những giá trị không bao giờ cũ. "Không phải ngẫu nhiên mà gia đình này được yêu mến suốt nhiều thế hệ. Những điều họ đại diện vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay".

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Những khung hình đậm chất thiên nhiên là điểm nhấn của phiên bản chuyển thể mới. (Ảnh: Netflix)

Trong khi đó, nữ diễn viên trẻ Alice Halsey mang đến một Laura trưởng thành và nhiều suy tư hơn. Thay vì chỉ là cô bé hiếu động quen thuộc, Laura trong phiên bản mới ý thức rõ hơn về những giới hạn mà phụ nữ phải đối mặt ở thời đại của mình. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ giúp nhân vật gần gũi hơn với khán giả trẻ mà vẫn giữ được sự hồn nhiên vốn có.

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Dàn diễn viên trẻ mang đến diện mạo mới cho câu chuyện đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả. (Ảnh: Netflix)
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Netflix lựa chọn cách kể hiện đại hơn nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên tác nổi tiếng. (Ảnh: Netflix)

Dàn diễn viên còn có Crosby Fitzgerald trong vai người mẹ Caroline và Skywalker Hughes trong vai chị gái Mary.

Điều đáng chú ý là ngay trước khi mùa đầu tiên phát sóng, Netflix đã quyết định gia hạn mùa thứ hai, cho thấy nền tảng này đặt nhiều kỳ vọng vào sức hút của thương hiệu đã tồn tại gần một thế kỷ.

Với khán giả Việt Nam, sức hấp dẫn của “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” có lẽ không nằm ở những cảnh quay hoành tráng hay các tình tiết kịch tính. Bộ phim từng được yêu mến bởi những điều rất nhỏ: Một bữa cơm gia đình, một mùa gặt, tình bạn, lòng tốt hay những bài học về sự kiên cường trước khó khăn.

Chính vì vậy, phiên bản 2026 sẽ đứng trước một thử thách không nhỏ. Điều khán giả mong đợi không đơn thuần là một bản làm lại đẹp hơn hay hiện đại hơn, mà là cảm giác thân thuộc từng khiến hàng triệu người rung động.

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Khung cảnh miền Tây nước Mỹ được tái hiện với nhiều hình ảnh giàu cảm xúc và gần gũi. (Ảnh: Netflix)

Nếu làm được điều đó, “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” sẽ không chỉ là một bộ phim mới trên Netflix, mà còn là cây cầu nối giữa ký ức của những người từng lớn lên cùng gia đình Ingalls và thế hệ khán giả hôm nay, những người lần đầu bước vào ngôi nhà nhỏ giữa thảo nguyên rộng lớn.

Hải Hà/VOV.VN
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