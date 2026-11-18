

Trong tiếng nhạc cụ truyền thống rộn ràng, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm tại xã Bắc Bình trở thành không gian giao lưu của đông đảo chức sắc tôn giáo, nghệ nhân và người dân. Những điệu múa dân gian, trang phục truyền thống, nghề gốm, dệt thổ cẩm, làm bánh gừng cùng điểm nhấn sân khấu hóa trích đoạn Lễ phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar (Thầy cả Kò kê) tạo nên ngày hội đậm đà bản sắc văn hóa Chăm.

Đông đảo đại biểu và người dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Xã Bắc Bình hiện có khoảng 52.000 người, trong đó đồng bào Chăm chiếm hơn 1/3 dân số, lưu giữ nhiều di sản văn hóa, đặc biệt là nghề gốm truyền thống. Tham gia ngày hội, ông Lâm Hùng Sỏi, 60 tuổi, ở thôn Phan Hiệp, phấn khởi khi những giá trị văn hóa của dân tộc mình được gìn giữ, trao truyền cho thế hệ trẻ.

Các nghệ nhân Chăm trình diễn nhạc cụ truyền thống, góp phần tạo nên không khí văn hóa đặc sắc tại ngày hội.

“Được tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam hôm nay, tôi cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi. Là một nghệ nhân, tôi luôn mong muốn truyền dạy nghề, truyền tình yêu và niềm đam mê với nghề gốm cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề”, ông Lâm Hùng Sỏi chia sẻ.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, bảo tồn di sản văn hóa phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là phát huy giá trị văn hóa Chăm để phát triển du lịch, tạo sinh kế cho cộng đồng.

Các chức sắc tôn giáo, đại biểu và người dân tham dự ngày hội tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, xã Bắc Bình.

“Đối với khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cần chú trọng phát huy giá trị văn hóa Chăm thông qua các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật dân gian, giới thiệu nghề gốm, nghề dệt, ẩm thực và lễ hội truyền thống. Qua đó, từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa, tạo sức hấp dẫn đối với du khách. Đồng thời, cần tạo điều kiện để các nghệ nhân, hộ gia đình, làng nghề và cộng đồng dân cư trực tiếp tham gia hoạt động du lịch, tạo thêm việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập từ chính những giá trị văn hóa truyền thống của mình”, ông Nguyễn Minh nhấn mạnh.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quà cho các chức sắc tôn giáo, nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào Chăm và những gia đình tiêu biểu tại địa phương.