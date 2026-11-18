Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được các địa phương ở Phú Thọ tổ chức đồng nhất gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ tổ chức ngắn gọn, trang trọng, tập trung đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư, xây dựng đô thị văn minh”, biểu dương những gia đình, cá nhân tiêu biểu và bàn phương hướng trong năm 2027. Đồng thời với đó là lồng ghép các nội dung của Ngày Pháp luật Việt Nam, người dân được tìm hiểu, phổ biến các kiến thức pháp luật ngay tại ngày hội.

Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức tiết kiệm, trang trọng ở các khu dân cư.

Rất vui và phấn khởi khi khu dân cư có hơn 440 hộ mà đến nay chỉ còn 01 hộ nghèo và 05 hộ cận nghèo; 100% các tuyến đường chính đã được bê tông hóa hoặc rải nhựa; 100% hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; hạ tầng đô thị từng bước được chỉnh trang, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao, bà Nguyễn Thị Thanh, tổ trưởng Tổ dân phố 14, Phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ chia sẻ: "Thông qua ngày hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong việc thực hiện đường lối và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cũng là dịp để tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với ghi nhận, biểu dương các cá nhân, các hộ gia đình tiêu biểu trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua".

Đồng vào các dân tộc Phú Thọ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần hội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là không gian văn hóa đặc sắc riêng có của mỗi địa phương, nơi những câu hát Xoan, hát Ghẹo đặc sắc của vùng đất Tổ ngân vang, những nét văn hoá của người Mường, người Dao, người Sán Dìu được tái hiện thông qua các tiết mục nghệ thuật, các trò chơi dân gian. Tự hào về sự đổi thay của quê hương, anh Nguyễn Thành Dân, Tổ dân phố 14, Phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ bày tỏ: "Tôi thấy rất vui khi giờ đây tất cả khu phố đều khang trang; tệ nạn xã hội không còn, đời sống của bà con đủ đầy. Nhân dân rất biết ơn Đảng và Nhà nước".

Nhân dân các khu dân cư biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong ngày hội.

Dịp này, từ ngày 18-24/11, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm đặc sắc, hấp dẫn như: Hội trại văn hoá, Show thực cảnh “Hào khí Lạc Hồng”, không gian văn hoá các dân tộc, hội chợ thương mại... tại các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hoà Bình để phục vụ nhân dân và du khách. Chị Nguyễn Thu Nga, người dân phường Việt Trì phấn khởi cho biết: "Năm nay, ngày hội Đại Đoàn kết có nhiều hoạt động hấp dẫn trong nhiều ngày, là dịp để nhân dân vui chơi nhưng cũng tìm hiểu được nhiều kiến thức về cuộc sống, về văn hoá, về pháp luật, rất bổ ích".

Ông Bùi Văn Luyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ cho biết: Trong dịp tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026, tỉnh thành lập 32 đoàn do Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành làm trưởng đoàn đến dự, chung vui với nhân dân các khu dân cư. Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh đã trích hơn 500 triệu đồng để tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp này.

"Tinh thần chung mà tỉnh yêu cầu là hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm, an toàn, không phô trương hình thức. Quan trọng nhất, Ngày hội là dịp để cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để các khu dân cư thêm gắn bó và tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng", ông Bùi Văn Luyến nói.

Tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếng nói cười rộn rã hòa cùng nhịp chiêng, tiếng trống ngân vang khắp các khu dân cư trên quê hương đất Tổ. Mỗi người dân như được tiếp thêm động lực, bồi đắp tinh thần đoàn kết, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp và hạnh phúc hơn.