Cầm trên tay tờ quyết định trong ngày nhận bàn giao ngôi nhà mới, bà Nguyễn Thị Lành, ở thôn Quỳnh Tân 1, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk rưng rưng nước mắt. Có một căn nhà riêng là điều bà mong mỏi suốt nhiều năm qua. Sau ly hôn, chưa có chỗ ở khác, bà cùng hai con vẫn phải ở lại trong căn nhà tạm của chồng cũ. Người con lớn học hết lớp 12, đang bán bánh mì thuê; con nhỏ học lớp 10. Hằng ngày, bà thu mua ve chai, chắt chiu tiền trang trải sinh hoạt, nuôi con.

Bà Nguyễn Thị Lành thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, thu nhập chính từ việc thu mua ve chai, phế liệu.

Được hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, bà Lành góp thêm tiền tích cóp, vay mượn để hoàn thiện căn nhà cùng các công trình phụ. Nỗi lo chỗ ở vơi đi, bà Lành tính chuyện làm ăn, dành dụm trả nợ.

“Nhà có một phần, cũng đi vay mượn một phần, Nhà nước hỗ trợ cho 80 triệu nữa rồi là mình cũng hoàn thành xong tất cả. Giờ thì cũng cứ cố gắng hết sức mình để đi buôn bán, làm rồi gom góp vào để mình trả nợ người ta, quyết tâm để mà làm ăn. Căn nhà cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 3 mẹ con che nắng, che mưa và được cái là đi đâu về là có nhà có cửa không phải lo nữa”, bà Nguyễn Thị Lành bộc bạch.

Ở tuổi 94, cụ H Kâo Hmok, ở buôn Êcăm, xã Krông Ana cũng vừa có ngôi nhà riêng. Trước đây, cụ sống luân phiên tại nhà các con, việc đi lại khi tuổi cao gặp nhiều bất tiện. Căn nhà Đại đoàn kết được xây gần nhà người con cả, vừa giúp cụ có chỗ ở ổn định, vừa thuận tiện để con cháu chăm sóc.

Cụ H Kâo Hmok (bên trái) có được căn nhà riêng khi đã ngoài 94 tuổi.

Cụ H Kâo bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi được nhà nước làm cho ngôi nhà riêng, giờ tôi có một chỗ ở ổn định và thoải mái hơn rồi. Cảm ơn Nhà nước nhiều lắm”.

Nhà của bà Lành và cụ H Kâo là hai trong ba căn nhà tại xã Krông Ana được hỗ trợ xây dựng bằng nguồn kinh phí do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng. Ngoài nguồn này, xã huy động thêm các nguồn lực để xây dựng, bàn giao bốn căn nhà Đại đoàn kết trong tháng 11, dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo bà Lê Thị Thu Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Krông Ana, địa phương phân công cấp ủy viên bám địa bàn 26 thôn, buôn, phối hợp rà soát nhu cầu, lựa chọn hộ được hỗ trợ theo hoàn cảnh, mức độ khó khăn và thứ tự ưu tiên. Doanh nghiệp, các đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm cùng tham gia giúp đỡ. Việc huy động nguồn lực còn gắn với hỗ trợ các hộ làm ăn, cải thiện cuộc sống.

Xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk có 3 căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng từ nguồn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng.

“Từ nguồn ban đầu là 80 triệu hoặc 70 triệu thì khi hoàn thiện có ngôi nhà giá trị đến 200 triệu đồng. Đấy là sự cộng đồng và trách nhiệm, thể hiện được tinh thần đại đoàn kết tại địa bàn dân cư, hỗ trợ giúp nhau trong việc hết sức cụ thể, không chỉ là xóa nhà tạm, nhà dột nát hay là hỗ trợ xây nhà cho người nghèo mà còn là hỗ trợ sinh kế, đồng bộ cùng nhiều nội dung để bảo đảm không chỉ người nghèo có nhà ở mà được hỗ trợ về sinh kế để có thể thoát nghèo bền vững”, bà Lê Thị Thu Phương cho biết.

Chương trình xây dựng 300 căn nhà Đại đoàn kết được tỉnh Đắk Lắk phát động giữa tháng 7 năm nay, với tổng kinh phí hỗ trợ 24 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10, toàn bộ kinh phí đã được chuyển về Quỹ Vì người nghèo cấp xã. Đến nay, hơn 265 căn nhà đã hoàn thiện, bàn giao cho các gia đình; những căn còn lại đạt khoảng 90% khối lượng xây dựng, dự kiến hoàn thành trong tháng 11, trước dịp tổng kết chương trình vào đầu tháng 12.

Huy động từ nhiều nguồn lực khác nhau để hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm cho người nghèo tại Đắk Lắk.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, những ngày này, các địa phương đang đẩy nhanh việc hoàn thiện nhà để người dân sớm dọn về ở.

“Chúng tôi cũng đã lấy mốc và phấn đấu để làm sao để đến Ngày hội Đại đoàn kết, Ngày Văn hóa Việt Nam thì các chủ hộ sẽ được nhận món quà, bước vào ngôi nhà của mình với một sự ấm áp. Với tinh thần là nhiều tổ chức, cá nhân cùng góp tay xây một ngôi nhà. Ý nghĩa lớn nhất không phải là ngôi nhà được xây bao nhiêu tiền mà là đó là sự chung tay, chung sức của cả cộng đồng để góp sức xây dựng nên ngôi nhà, làm ra một mái ấm thấm đẫm tình người và nó chan hòa tình tình đồng bào để làm cho nghĩa của từ ngôi nhà đại đoàn kết đất càng ý nghĩa hơn”, ông Trần Hữu Thế khẳng định.

Với sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, những căn nhà Đại đoàn kết ở Đắk Lắk đang mở cơ hội giải quyết nỗi lo về chỗ ở cho mỗi gia đình khó khăn. Khi an cư, các gia đình sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục cố gắng, vượt lên khó khăn trong cuộc sống.