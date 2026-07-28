Trong bài phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Minh nhấn mạnh: “Trải qua bao biến thiên của lịch sử, đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn vẫn được gìn giữ như một biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Không chỉ mang lại giá trị lịch sử đặc biệt, ngôi đền còn là công trình kiến trúc nghệ thuật truyền thống, tiêu biểu. Đây là di sản văn hóa quý báu, phản ánh tài năng sáng tạo và đời sống tinh thần phong phú của cha ông. Lễ hội đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn được tổ chức hằng năm, không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân vị danh tướng kiệt xuất của triều Trần mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước”.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Minh khai mạc lễ hội.

Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn sinh năm 1254 tại làng Vạn Phần, nay thuộc xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là danh tướng dưới triều Trần, có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Sau chiến thắng, ông được vua Trần Nhân Tông phong tước Sát Hải Đại vương, giao thống lĩnh thủy binh trấn giữ các vùng biển trọng yếu của đất nước. Không chỉ có công bảo vệ bờ cõi, ông còn đưa người dân khai hoang, lập làng tại nhiều địa phương ven biển, góp phần phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.

Đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn tại xã Hợp Minh là nơi nhân dân tưởng niệm, tri ân công lao của ông. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, ngôi đền vẫn giữ được kiến trúc cổ kính, trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương.

Nghệ An khai mạc Lễ hội Đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 6 âm lịch với nhiều nghi lễ truyền thống như khai quang, yết cáo, rước kiệu, dâng hương, tế lễ cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian. Thông qua lễ hội, địa phương tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.