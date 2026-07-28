English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nghệ An khai mạc Lễ hội Đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn

Thứ Ba, 21:27, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 28/7, tỉnh Nghệ An khai mạc Lễ hội Đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của vị danh tướng nhà Trần đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đồng thời gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Minh nhấn mạnh: “Trải qua bao biến thiên của lịch sử, đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn vẫn được gìn giữ như một biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Không chỉ mang lại giá trị lịch sử đặc biệt, ngôi đền còn là công trình kiến trúc nghệ thuật truyền thống, tiêu biểu. Đây là di sản văn hóa quý báu, phản ánh tài năng sáng tạo và đời sống tinh thần phong phú của cha ông. Lễ hội đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn được tổ chức hằng năm, không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân vị danh tướng kiệt xuất của triều Trần mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước”.

nghe an khai mac le hoi Den tho sat hai Dai vuong hoang ta thon hinh anh 1
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hợp Minh khai mạc lễ hội.

Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn sinh năm 1254 tại làng Vạn Phần, nay thuộc xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là danh tướng dưới triều Trần, có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288.

Sau chiến thắng, ông được vua Trần Nhân Tông phong tước Sát Hải Đại vương, giao thống lĩnh thủy binh trấn giữ các vùng biển trọng yếu của đất nước. Không chỉ có công bảo vệ bờ cõi, ông còn đưa người dân khai hoang, lập làng tại nhiều địa phương ven biển, góp phần phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.

Đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn tại xã Hợp Minh là nơi nhân dân tưởng niệm, tri ân công lao của ông. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, ngôi đền vẫn giữ được kiến trúc cổ kính, trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng của người dân địa phương.

nghe an khai mac le hoi Den tho sat hai Dai vuong hoang ta thon hinh anh 2
Nghệ An khai mạc Lễ hội Đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 6 âm lịch với nhiều nghi lễ truyền thống như khai quang, yết cáo, rước kiệu, dâng hương, tế lễ cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian. Thông qua lễ hội, địa phương tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

tud2.jpg

Trung ương Đoàn tri ân người có công tại Nghệ An

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 25/7, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm dẫn đầu đã thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sỹ Đức/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tưng bừng Lễ hội Cầu ngư tại làng biển Long Thủy, tỉnh Đắk Lắk
Tưng bừng Lễ hội Cầu ngư tại làng biển Long Thủy, tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 24/7 tại làng biển Long Thủy (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) tưng bừng diễn ra Lễ hội cầu ngư lăng ông Nam Hải. Đây cũng là mùa sum họp thiêng liêng, khi những người con xa quê, đồng lòng hướng về nguồn cội, cùng nhau chia sẻ niềm vui và gìn giữ ký ức làng biển.

Tưng bừng Lễ hội Cầu ngư tại làng biển Long Thủy, tỉnh Đắk Lắk

Tưng bừng Lễ hội Cầu ngư tại làng biển Long Thủy, tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 24/7 tại làng biển Long Thủy (phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) tưng bừng diễn ra Lễ hội cầu ngư lăng ông Nam Hải. Đây cũng là mùa sum họp thiêng liêng, khi những người con xa quê, đồng lòng hướng về nguồn cội, cùng nhau chia sẻ niềm vui và gìn giữ ký ức làng biển.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Ngày hội ngành hàng tỷ đô, đánh thức bản sắc buôn làng
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Ngày hội ngành hàng tỷ đô, đánh thức bản sắc buôn làng

VOV.VN - Chỉ còn chưa tới một tháng nữa, Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc. Không chỉ chuẩn bị cho một sự kiện quảng bá nông sản, các buôn làng, vùng chuyên canh và địa phương đang tích cực chuẩn bị để tạo nên ngày hội của ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu hơn 1,1 tỷ USD.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Ngày hội ngành hàng tỷ đô, đánh thức bản sắc buôn làng

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk: Ngày hội ngành hàng tỷ đô, đánh thức bản sắc buôn làng

VOV.VN - Chỉ còn chưa tới một tháng nữa, Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc. Không chỉ chuẩn bị cho một sự kiện quảng bá nông sản, các buôn làng, vùng chuyên canh và địa phương đang tích cực chuẩn bị để tạo nên ngày hội của ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu hơn 1,1 tỷ USD.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc

VOV.VN - Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hi sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc

VOV.VN - Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hi sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc