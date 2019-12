Vũ Cát Tường bị thương ở chân khi tập luyện cho concert Inner Me

Chỉ còn 3 ngày nữa, concert Inner Me của Vũ Cát Tường sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM. Để có được những tiết mục chỉn chu nhất, Vũ Cát Tường hiện đang tích cực tập luyện cùng vũ đoàn.

“Những ngày qua, Tường tích cực tập luyện cùng vũ đoàn và cùng ekip hoàn tất những khâu cuối cùng cho concert Inner Me. Tường từng nói rằng, mỗi concert sẽ là một câu chuyện riêng không trùng lập với bất kỳ concert nào trước đó nên với Inner Me lần này, hi vọng khán giả của Tường sẽ có một đêm mãn nhãn mãn nhĩ với những gì Tường mang lại” – Vũ Cát Tường chia sẻ.

Với concert Inner Me, bên cạnh những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình, Vũ Cát Tường sẽ lần đầu tiên trình diễn live 8 ca khúc trong album vừa ra mắt vào cuối tháng 11 vừa rồi với sự hỗ trợ từ ban nhạc Potato, trong số đó sẽ có một tiết mục kết hợp cùng khách mời đặc biệt chưa được tiết lộ cụ thể.

