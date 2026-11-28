Trong khuôn khổ Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 vừa được tổ chức mới đây tại Cần Thơ, Hội thi nghệ thuật từ lúa gạo đã giới thiệu nhiều tác phẩm sáng tạo, khai thác vẻ đẹp của hạt gạo và văn hóa lúa nước. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo mà còn gửi gắm những câu chuyện về quê hương, con người và giá trị của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Ông Nguyễn Khoa Đăng, đồng sáng lập thương hiệu tranh gạo Quỳnh Vy có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn nâng tầm giá trị hạt gạo Việt Nam, thương hiệu đã lựa chọn hạt gạo làm chất liệu sáng tác tranh. Hạt gạo không chỉ là nguồn lương thực thiết yếu mà còn gắn liền với văn hóa nông nghiệp, văn minh lúa nước và đời sống của người Việt Nam. Thông qua nghệ thuật tranh gạo, những giá trị này được thể hiện sinh động hơn, góp phần quảng bá hình ảnh hạt gạo Việt Nam đến đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Khoa Đăng, đồng sáng lập thương hiệu tranh gạo Quỳnh Vy đang giới thiệu tác phẩm tranh gạo

Tham gia Festival năm nay, tranh gạo Quỳnh Vy giới thiệu tác phẩm mang tên “Mùa gặt”. Tác phẩm tái hiện hình ảnh mùa thu hoạch, thể hiện niềm vui được mùa và thành quả lao động của người nông dân, mang đậm nét đặc trưng của vùng ĐBSCL. Qua đó, tác phẩm góp phần tôn vinh vẻ đẹp của hạt lúa, hạt gạo và văn hóa nông nghiệp Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Khoa Đăng, để hoàn thành một bức tranh gạo, người nghệ nhân phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ hình thành ý tưởng, lựa chọn và chuẩn bị nguyên liệu đến xử lý, sắp xếp từng hạt gạo để tạo nên tác phẩm hoàn chỉnh. Trước đây, các sản phẩm chủ yếu được thực hiện hoàn toàn thủ công. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới và xu hướng phát triển công nghệ, thương hiệu đã từng bước kết hợp kỹ thuật số, đồng thời áp dụng công nghệ xử lý nhiệt và phủ màu thế hệ mới.

Ông Nguyễn Khoa Đăng chia sẻ, việc kết hợp giữa chất liệu truyền thống và công nghệ hiện đại giúp tranh gạo đa dạng hơn về mẫu mã, nâng cao giá trị thẩm mỹ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường: “Thông qua hạt gạo để sáng tác tranh, qua đó lan tỏa giá trị nghệ thuật, đồng thời giới thiệu hạt gạo Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế và những người yêu thích nghệ thuật. Tác phẩm mang tên Mùa gặt được giới thiệu đến người thưởng lãm. Hình ảnh trong tranh thể hiện sự bội thu, thành công của người nông dân, mang nét đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua nghệ thuật tranh gạo, giá trị của hạt lúa, hạt gạo Việt Nam được nâng tầm”.

Nghệ thuật tranh gạo góp phần quảng bá giá trị hạt gạo Việt Nam

Từ những tác phẩm được thực hiện bằng phương pháp thủ công đến việc kết hợp công nghệ hiện đại, nghệ thuật tranh gạo đang mở ra hướng sáng tạo mới cho việc khai thác giá trị của hạt gạo. Chị Khưu Minh Châu, đại diện tranh gạo Tấn Bửu, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ đã giới thiệu bộ sưu tập “Hạt ngọc di sản”. Bộ sưu tập được thực hiện từ chính hạt gạo quê hương, với mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của hạt gạo, góp phần làm phong phú thêm các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Theo chị Minh Châu, cách đây khoảng 10 năm khi biết đến nghệ thuật tranh gạo qua một phóng sự được phát sóng. Kể từ đó chị đã bắt đầu tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật và từng bước nghiên cứu, sáng tạo những tác phẩm mang dấu ấn riêng. Hạt gạo sau khi được rang trên lửa sẽ chuyển đổi qua nhiều sắc độ màu khác nhau, từ trắng, vàng, ngà, nâu đến đen huyền, tạo thành 36 cấp độ màu phục vụ quá trình sáng tác.

Chị Khưu Minh Châu chia sẻ, sau khi phác thảo mẫu tranh, người nghệ nhân sử dụng keo để đính ghép từng hạt gạo theo bố cục đã định. Tác phẩm tiếp tục được xử lý chống mối mọt và tạo độ bóng nhằm bảo đảm tính thẩm mỹ, độ bền trước khi hoàn thiện và đưa đến người thưởng lãm.

Chị Khưu Minh Châu, đại diện tranh gạo Tấn Bửu, phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ đã giới thiệu bộ sưu tập “Hạt ngọc di sản”.

Hiện nay, tranh gạo Tấn Bửu được đưa ra nước ngoài thông qua hoạt động biếu tặng, giới thiệu với bạn bè quốc tế. Khi mọi người nhìn thấy những bức tranh thì đều bất ngờ khi biết những tranh được tạo nên từ loại nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày. Chị Khưu Minh Châu chia sẻ: “Tranh gạo Tấn Bửu cũng mang đến một bộ sưu tập để trưng bày, vì tranh gạo Tấn Bửu sử dụng chính hạt gạo của quê hương mình để tạo nên những bức tranh, làm đẹp thêm cho văn hóa. Người ta luôn trầm trồ tại sao từ một hạt gạo mà mình thường ăn hằng ngày lại có thể ghép nên một bức tranh rất đẹp. Mong muốn tranh gạo ngày càng phát triển hơn, ngày càng hoàn thiện mình hơn và đem văn hóa của người Việt Nam lan tỏa rộng hơn nữa đến bạn bè trong và ngoài nước”.

Không chỉ có các nghệ nhân, nghệ thuật sáng tạo từ lúa gạo còn thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ. Em Thái Xuân Minh, học sinh lớp 7A3, Trường Trung học cơ sở Thuận Hưng, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ mang đến những tác phẩm được thực hiện từ hạt gạo với mong muốn truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm lưu niệm có ích, hướng đến giá trị xanh và bền vững.

Được giáo viên hướng dẫn, em Thái Xuân Minh từng bước tìm hiểu kỹ thuật và thực hiện các tác phẩm. Để hoàn thành bộ tranh gồm 5 tác phẩm, em mất khoảng một tháng. Trong quá trình thực hiện, công đoạn khó nhất là ghép trấu, bởi phải tỉ mỉ lựa chọn, gắp và sắp xếp từng hạt theo đúng hình dáng, bố cục của tác phẩm. Sau khi rang, em lựa chọn những phụ phẩm từ trấu còn nguyên vẹn để phục vụ quá trình sáng tác.

Dù gặp không ít khó khăn, có lúc cảm thấy nản lòng vì kỹ thuật thực hiện đòi hỏi sự kiên trì và khéo léo, em Xuân Minh vẫn cố gắng hoàn thành các tác phẩm nhờ sự hướng dẫn, động viên của thầy cô. Với em Xuân Minh, tác phẩm làm ra muốn gửi gắm thông điệp về bảo vệ môi trường thông qua việc tận dụng phụ phẩm lúa gạo để sáng tạo các sản phẩm lưu niệm. Trong thời gian tới, em Xuân Minh dự định tiếp tục sáng tác thêm nhiều bức tranh, trong đó có những tác phẩm tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng, thầy cô và cha mẹ.

“Công đoạn gắp hạt trấu phải tỉ mỉ, phải gắp hạt trấu bỏ lên. Con rang xong và con lựa ra những hạt còn nguyên để con làm tranh. Con muốn gửi ý nghĩa bảo vệ môi trường, tái sinh phụ phẩm lúa gạo thành các vật dụng lưu niệm có ích, bền vững. Con mong muốn là làm thêm những bức tranh tri ân những bậc tiền nhân, anh hùng và thầy cô, cha mẹ”, em Thái Xuân Minh chia sẻ.

Em Thái Xuân Minh, học sinh lớp 7A3, Trường Trung học cơ sở Thuận Hưng, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ giới thiệu tác phẩm

Các tác phẩm thể hiện sự khéo léo, sáng tạo

Các bạn trẻ đam mê với tranh gạo

Trong bối cảnh ngành hàng lúa gạo Việt Nam đang hướng đến nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khi hậu, việc đưa hạt gạo vào các sản phẩm nghệ thuật, quà tặng và văn hóa cũng góp phần mở rộng giá trị sử dụng của sản phẩm nông nghiệp. Những hạt gạo giờ đây đang trở thành cầu nối đưa hình ảnh người nông dân, văn hóa lúa nước và bản sắc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.