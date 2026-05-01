Ngược đường ngược nắng tập 20: Trung bị ông Phúc đuổi khéo khi đến tìm Mai

Ngược đường ngược nắng tập 20: Thấy anh trai mình đang bị vợ cũ vu khống, Xuân khẳng định biên lai nhận tiền vẫn còn rành rành giấy trắng mực đen và không cho chị dâu cũ dòm ngó đất hương hỏa.

Ở một diễn biến khác của “Ngược đường ngược nắng” tập 20, Thắng (Trương Hoàng) vẫn không bỏ cuộc việc theo đuổi Mai (Ngọc Huyền). Tuy nhiên, chiêu mưa dầm thấm lâu của Thắng lại không hiệu quả. Hồng (Hàn Trang) tư vấn cho Thắng: "Anh cứ dùng cái chiêu mưa dầm thấm lâu nhưng mà chỉ sợ mưa chưa kịp rơi nhà đã sập rồi. Anh từng này tuổi rồi mà anh không biết là tán gái thì cũng phải có kế hoạch đàng hoàng à? Bảo Thắng toàn thua thì lại cứ cãi. Anh làm thế khác gì tự dâng em Mai cho người khác".

Cũng trong “Ngược đường ngược nắng” tập 20, Trung (Đình Tú) không liên lạc được với Mai nên sang tận nhà để tìm. Tuy nhiên, sau cuộc gặp với bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) thì Mai không còn muốn gặp Trung nên ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) đã ra cửa chuyển lời của con gái đến Trung. "Cậu nói là cậu gọi điện cho nó mà nó không nghe máy đúng không? Điều đó có nghĩa là việc cậu muốn gặp nó không quá quan trọng để giải quyết luôn hôm nay. Nhưng tôi biết là cậu sốt ruột, Mai làm cái gì thì có lý do của nó. Tạm thời cậu về đi", ông Phúc đuổi khéo Trung về.

"Ngược đường ngược nắng" tập 20 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (1/5).