Ngược đường ngược nắng tập 16: Hồng và Thắng lên thành phố tìm cặp đôi Mai - Trung

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 16, Trung (Đình Tú) và Mai (Ngọc Huyền) đi công việc trên Hà Nội và có kết quả lạc quan. Trung mời Mai đi ăn nhưng cô từ chối vì đã có hẹn với bạn. Trung thấy thế liền cuống quýt hỏi Mai đi với bạn nào, nam hay nữ.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 16, cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) sang nhà ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) để nói chuyện tìm hiểu đi lại cho hai cháu nhưng kết quả thì không được như ý. Sau đó, cụ đã về nhà hỏi con dâu chuyện mâu thuẫn năm xưa giữa hai nhà, cũng là lý do mà nhà bên đó không đồng ý mối quan hệ giữa Trung và Mai.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 16, dì Tính (Tú Oanh) không liên lạc được với Mai nên lo lắng đi tìm cháu. Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) và dì Tính nhờ là Hồng (Hàn Trang) và Thắng (Trường Hoàng) lên trên thành phố để đi tìm.

"Ngược đường ngược nắng" tập 16 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (22/4).