Ngược đường ngược nắng tập 18: Vợ cũ của Hoàng quay về đòi chia đất

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 18, sau khi chứng kiến Trung (Đình Tú) và Mai (Ngọc Huyền) thể hiện tình cảm với nhau, Thắng (Trương Hoàng) buồn bã, không biết làm gì ngoài việc về mách dì Tính (Tú Oanh). Dì Tính khuyên Thắng nên bình tĩnh, không được để lộ chuyện này ra ngoài. Thế nhưng Thắng nói Hồng (Hàn Trang) cũng biết chuyện này.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 18, vợ cũ của Hoàng (Anh Đức) bất ngờ quay về đòi chia đất của bố mẹ chồng để lại. Hoàng khẳng định đây là đất hương hỏa, không liên quan gì đến vợ cũ. Vợ cũ dọa nếu không chia đất, không biết cô sẽ làm những chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình Hoàng.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 18, dì Tính và ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) phản đối mối quan hệ của Mai và Trung. Trong khi đó, Mai nói giữa mình và Trung không có gì.

"Ngược đường ngược nắng" tập 18 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (24/4).