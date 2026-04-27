Ngược đường ngược nắng tập 19: Bà Diện phản đối gay gắt Trung và Mai đến với nhau

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 19, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hỏi Trung (Đình Tú) lý do vì sao cứ chê và tránh mặt Hồng (Hàn Trang). Trung nói không thích mẹ cứ gán ghép mình với Hồng. Bà Diện thẳng thắn nói bà đã chọn Hồng làm con dâu. Khi Trung cãi lại, bà còn cho rằng Trung ăn phải "bùa ngải" của Mai (Ngọc Huyền) nên mới cãi mẹ như vậy.

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 19, vợ cũ lại tiếp tục tìm đến quán cà phê để làm phiền Hoàng (Anh Đức). Khi không xin được tiền Hoàng, vợ cũ nói sẽ về nhà để bọn đòi nợ tìm đến đánh trước mặt con. Thấy vợ cũ nhắc đến con, Hoàng ngay lập tức chuyển khoản cho vợ cũ.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 19, bà Diện tìm Mai để hỏi về chuyện đi lên thành phố với Trung. Bà nói nhà mình sản xuất tăm hương, trong khi nhà Mai bán hương, không liên quan gì đến nhau, không chung khách hàng cũng không thân thiết nên không có lý do gì để hai người đi với nhau. Chưa kịp để Mai giải thích, bà Diện nói rằng bà phản đối Mai và Trung đến với nhau, xin cô hãy buông tha cho con trai mình. Đáp lại, Mai nói mình và Trung chỉ là người cùng làng và cô cũng không có ý định thay đổi mối quan hệ đó.

"Ngược đường ngược nắng" tập 19 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (27/4).