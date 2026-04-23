Ngược đường ngược nắng tập 17: Trung bắt Mai phải thay đổi cách xưng hô

Trong "Ngược đường ngược nắng" tập 17, Trung (Đình Tú) bắt Mai (Ngọc Huyền) phải xưng "em" với mình thay vì "tôi", vì ai yêu nhau cũng gọi như vậy. Mai ngay lập tức phản đối, cho rằng lúc nãy chỉ vô tình nói như vậy để qua mắt Thắng (Trương Hoàng) và Hồng (Hàn Trang).

Ở một diễn biến khác của "Ngược đường ngược nắng" tập 17, dù đã liên lạc được với Mai nhưng ông Phúc (NSƯT Thanh Bình) vẫn rất lo cho con gái. Ông băn khoăn việc Mai đi với Trung. Vân (Minh Thu) giải thích hai đứa đều muốn về quê lập nghiệp, từng học và làm trên thành phố nên có nhiều điểm tương đồng. Ông Phúc nói Vân khuyên em gái chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè với Trung, không nên nảy sinh tình cảm.

Cũng trong "Ngược đường ngược nắng" tập 17, bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) kêu ca với cụ Chính (NSƯT Thanh Quý) việc Trung và Mai đi với nhau cả đêm qua. Cụ Chính nói nếu Trung mà yêu được Mai thì phải "mổ bò ăn mừng", không nên cấm cản.

"Ngược đường ngược nắng" tập 17 sẽ lên sóng VTV1 vào 21h tối nay (23/4).