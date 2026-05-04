“Ngược đường ngược nắng” tập 21: Em ông Phúc nói bà Diện là hèn nếu trốn không gặp

“Ngược đường ngược nắng” tập 21, Vì Hoàng chưa thay ổ khoá nên Quỳnh ngang nhiên vào được nhà mà không báo trước. Hoàng trở về nhà thấy vợ cũ ngồi chễm chệ ở thềm nhà cũng khá là bất ngờ, đang đứng phân bua thì Xuân xuất hiện thay anh trai đuổi thẳng cổ chị dâu cũ.

Cảnh trong phim “Ngượ​​​c đường ngược nắng” tập 21.

Tại gia đình ông Phúc, Mai đề xuất nhiều ý tưởng, mô hình phát triển du lịch làng nghề đối với sản phẩm nghề làm hương bằng tay truyền thống. Những ý tưởng của Mai về mô hình trải nghiệm du lịch tại nhà, để du khách tự se hương, tự viết thư pháp trang trí lên bao bì và cô sẵn sàng chia sẻ ý tưởng với các hộ gia đình trong xã.

Trong một diễn biến khác, xã đang triển khai dự án du lịch làng nghề và cử gia đình ông bà Trực - Diện làm đầu mối để các hộ tham đăng ký tham gia gian trưng bày, nhưng lạ lùng một điều, danh sách tham gia không có tên gia đình ông Phúc, trong khi Mai chính là người khởi xướng và đau đau muốn thực hiện mô hình này.

Diễn biến nâng lên cao trào khi em ông Phúc chặn xe Trung và yêu cầu được gặp bà Diện để làm rõ, vì sao không có tên ông Phúc trong danh sách tham gian trưng bày và nói: nếu bà Diện trốn không gặp là hèn.

Tập 21 phát sóng lúc 21h00 tối thứ 2 (4/5) trên kênh VTV1.