“Ngược đường ngược nắng” tập 25: Trung “rung” nhẹ Hồng và có được bằng chứng?

Trong “Ngược đường ngược nắng” tập 24, mặc dù mọi chuyện liên quan đến nghi án Mai ăn cắp 5 cây bạc của bà Mão vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, thời hạn 2 ngày để Trung chứng minh sự trong sạch của Mai vẫn còn để mở.

Trung gặp Hồng tại cửa hàng của Hồng để làm rõ một số chuyện liên quan đến Mai và bà Diện.

“Ngược đường ngược nắng” tập 25 bắt đầu với việc Trung đến cửa hàng của Hồng để nói chuyện. Hồng rất vui vì Trung đến cửa hàng chơi và gợi ý hai người vừa đi ăn, vừa nói chuyện. Tuy nhiên, Trung từ chối đi ăn và hỏi Hồng và hỏi những vấn đề liên quan Mai. Hồng không vui, tuy nhiên đã tiết lộ 1 số chuyện.

Hồng khó chịu và cố dấu diếm.

Trong diễn biến tiếp theo, Mẹ ông Trực tiết lộ với ông về việc Trung gọi điện về và báo tin đã có bằng chứng về vụ việc liên quan đến Mai. Những thông tin này sẽ làm vợ và con ông Trực không vui và khuyên ông nhanh chóng ra cửa hàng...

Mẹ ông Trực khuyên ông ra cửa hàng sau khi Trung gọi điện về thông báo đã tìm ra bằng chứng về việc liên quan đến Mai.

Chị gái Mai đi làm về và chứng kiến bộ dáng chán nản của em gái. Mai bày tỏ thái độ bi quan, không muốn tiếp tục dự án tâm huyết bấy lâu của mình và gia đình. Chị gái Mai động viên em: “Đã có bố và chị đỡ cho em, sẽ không để em ngã, cho nên việc của em là 'chỉ việc thoải mãi bay nhẩy thôi'. Nghe chị, bây giờ em muốn làm điều gì thì cứ làm, bố và chị sẽ ủng hộ em vô điều kiện”.

Chị gái của Mai động viên em tiếp tục dự án đang theo đuổi.

Liệu bằng chứng của Trung tim được có làm minh bạch vụ việc và chứng minh Mai không ăn cắp bạc của bà Mão, liệu Mai có tiếp tục thực hiện dự án du lịch làng nghề huyết của mình bấy lâu nay?.

Preview “Ngược đường ngược nắng” tập 25.