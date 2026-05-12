“Ngược đường ngược nắng” tập 26: Trung muốn Mai "trả nợ" đầy ẩn ý

Preview “Ngược đường ngược nắng” tập 26.

“Ngược đường ngược nắng” tập 25 kết thúc với những mối nghi ngờ chưa được làm rõ về việc Mai liệu có ăn cắp bạc của bà Mão? Mai chán nản và muốn rút khỏi dự án du lịch làng nghề.

Ở “Ngược đường ngược nắng” tập 26, cuối cùng mọi bằng chứng về việc Hồng vu oan cho Mai là ăn cắp đã được Trung phơi bày, Mai không ăn cắp. Diễn biến tiếp theo, Trung nỗ lực hòa giải những khúc mắc của mẹ mình là bà Diện với Mai và mong muốn bà Diện cho Mai vào nhóm trở lại, giúp Mai nói rõ sự việc. Bà Diện có thái độ gay gắt và thắc mắc: “Tại sao anh cứ bênh nó thế… Người ta là cái gì của anh?”. Trung trả lời “thì là người con đang thích”. Bà Diện đốp lại: “Anh thích nhưng mà tôi không thích”.

Cảnh trong phim "Ngược đường ngược nắng" tập 26.

Trong diễn biến tiếp theo, bà Diện mang tất cả quà cáp mà Hồng từng tặng bà trước kia trả lại và nói mát “Tôi chả dám nhận, tôi nhận cô lại vu tôi là ăn cắp thì chết”. Bà Diện tức giận khi Hồng trắng trợn vu cho người khác ăn cắp rồi điều hướng mình tạo bình chọn trên điện thoại để loại bỏ Mai ra khỏi hội nhóm. “Phải nói là phúc nhà tôi to bằng cái đình cho nên thằng Trung nhà tôi nó mới từ chối cô hết lần này đến lần khác… Từ bây giờ không cô cháu gì hết”, bà Diện cảm thán vạch rõ ranh giới.

Cảnh trong phim "Ngược đường ngược nắng" tập 26.

Mai và Trung gặp nhau, Mai muốn cảm ơn Trung vì đã tìm ra bằng chứng, giúp cô minh oan. Mai không muốn mắc nợ ai. Trung tìm mọi cách để Mai “trả nợ” cho mình bằng cách nguyện ý gọi mình là “anh” xưng “em” cho gần gũi hơn vì Mai vẫn luôn gọi Trung bằng tên và xưng “tôi” nghe có vẻ xa cách. Mai trả lời: “Tôi quen rồi”.

Cảnh trong phim "Ngược đường ngược nắng" tập 26.

Liệu điều mong muốn và nỗ lực của Trung trong việc thay đổi cách xưng hô giữa hai người của Mai có thành công?