Ngược đường ngược nắng tập 27: Ông Phúc “bật đèn xanh” chuyện Mai yêu Trung?

Ngược đường ngược nắng tập 27

Ngược đường ngược nắng tập 26 đã mở toang những mờ ám trước đó về nhân cách của Mai, Hồng, và mở ra tương lai sáng sủa trong chuyện tình cảm giữa Trung và Mai.

Ở tập 27, cụ Chính quyết tâm rước bằng được cháu dâu tương lai mình mong muốn nên cụ đã rất nỗ lực trong mọi hành động, kiến tạo cho Trung có cơ hội được ở gần Mai. Trong khi đó, bà Diện vẫn ngăn cản chuyện tình cảm của Trung và Mai. Bà bất mãn với Trung và cho rằng việc Trung quan tâm tới việc Mai trở lại hội nhóm quan trọng hơn tâm tư của mẹ. Bà Diện gay gắt khi Trung hỏi chuyện Mai: “Thế thì anh đi sang với nó luôn đi, dọn sang ở với nó luôn đi, khỏi phải Mai Mai Mai suốt ngày”. Bà Diện mắng “sao anh không hỏi mẹ anh thế nào, sao không hỏi mẹ có bị stress không… Tôi vì anh mà phải vác mặt đi gặp người ta để xin lỗi đấy, vừa lòng anh chưa?”.

Cụ Chính bị bị ngã phải nằm lại viện, cụ bị lẫn chẳng nhớ ai với ai mà chỉ nhớ duy nhất có cháu Mai, việc này càng khiến bà Diện không thể làm gì phản đối được, và dường như càng làm tăng thêm mâu thuẫn trong lòng giữa bà Diện và Mai?

Ở phía đối lập, dì Tính gọi mối quan hệ giữa Mai và Trung “không phải là duyên nợ, mà là cục nợ”. Trong khi đó, ông Phúc dự định đi thăm cụ Chính trong viện, dì Tính nói “nhưng mà em không thể nào nhìn được mặt cái con mụ Diện”. Ông Phúc lại nói “thế nhỡ thằng Trung với cái Mai lấy nhau, dì định không đứng ra nhận cơi trầu của bà Diện chắc?”

Phải chăng ông Phúc đã âm thầm “bật đèn xanh” chuyện Mai yêu con trai của nhà kẻ thù?