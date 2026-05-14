  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ngược đường ngược nắng tập 28: Cụ Chính tuyên bố thẳng “tối hậu thư” cho con dâu

Thứ Năm, 09:02, 14/05/2026
VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 28, cụ Chính một lòng vun vào chuyện của Mai và Trung, cụ nhân cớ bồi bổ sức khỏe nên nhờ Trung và Mai đi mua nhân sâm, nhưng vô tình hay cố ý cụ lại cho địa chỉ tiệm vàng. Trung và Mai vào tiệm và nhận được món hàng đầy ẩn ý.

Preview Ngược đường ngược nắng tập 28.

Tiếp nối diễn biến tập 27, Ngược đường ngược nắng tập 28 là những tình tiết cụ Chính vun vào mối quan hệ của Trung và Mai. Cụ vừa tạo bất ngờ với món hàng ở tiệm vàng mà Trung và Mai nhận được khi đi mua nhân sâm cho cụ bồi bổ sức khỏe. Hơn thế, cụ Chính cũng nỗ lực hòa giải mối bất hòa giữa hai gia đình.

Cảnh trong phim Ngược đường ngược nắng tập 28.

Trong diễn biến tiếp, cụ Chính ở viện tâm sự với bà Diện, mẹ chồng ngọt nhạt với con dâu vì mong muốn được biết rõ khúc mắc thật sự với nhà Tâm – Phúc để tìm hướng hòa giải, nhưng khi bà Diện vẫn quanh co, cụ Chính đã ra “tối hậu thư” cho con dâu: “Không biết vì lý do gì, nhưng cái Mai phải là cháu dâu tôi, không thì không yên với tôi đâu”, cụ Chính tuyên bố thẳng.

Cảnh trong phim Ngược đường ngược nắng tập 28.

Trong một diễn biến khác, Vân đến nhà Hoàng và được Hoàng tặng một nhành hoa bưởi. Xuân vờ như có việc đột xuất phải đi để Hoàng và Vân có không gian riêng. Lúc vào nhà, Vân vô tình trượt chân, đúng lúc Hoàng đỡ Vân thì Quỳnh, vợ cũ của Hoàng, lại vào nhà và chứng kiến cảnh Hoàng đang ôm Vân trong tư thế mập mờ, khó có thể giải thích rõ ràng.

Cảnh trong phim Ngược đường ngược nắng tập 28.

“Thì ra vì nó mà anh không chia đất cho con phải không?”, Quỳnh gay gắt và nhìn sang Vân nói: “Cán bộ xã cơ đấy…”.

Cảnh trong phim Ngược đường ngược nắng tập 28.
Thư Vũ/VOV.VN
"Ngược đường ngược nắng" tập 26: Trung muốn Mai "trả nợ" đầy ẩn ý
VOV.VN - “Ngược đường ngược nắng” tập 26, khi mọi mờ ám phía sau vụ Mai bị vu ăn cắp 5 lượng bạc của bà Mão đã được Trung làm rõ, nỗi oan của Mai đã được anh thanh minh. Điều mong muốn của Trung là muốn Mai “trả nợ” anh bằng cách nguyện ý gọi mình là “anh” xưng “em”.

“Ngược đường ngược nắng” tập 25: Trung “rung” nhẹ Hồng và có được bằng chứng?

VOV.VN - “Ngược đường ngược nắng” tập 25: Trung gặp Hồng để “điều tra” vụ việc. Hồng mặc dù có dấu diếm những cũng tiết lộ không ít manh mối sẽ khiến bà Diện không vui.

“Ngược đường ngược nắng” tập 24: Mai cho Trung thời hạn 2 ngày, cô sẽ báo công an

VOV.VN - “Ngược đường ngược nắng” tập 24: Dù khẳng định là bị oan nhưng tang vật lại được tìm thấy trong túi xách của Mai khiến mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Thắng tin Mai không ăn cắp nhưng lại hay lỡ mồm, vậy nên tốt nhất thì tránh xa, đời Mai để Trung lo. Tuy nhiên, Trung có lo được cho Mai không?

