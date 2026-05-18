Người trẻ đang “nghiện” ảnh film vì điều gì?

Trên Instagram hay Facebook bây giờ, ngày càng nhiều bức ảnh mang màu sắc của một ký ức cũ.

Đó là những bức ảnh được chụp bằng máy ảnh film – loại máy sử dụng cuộn phim âm bản để ghi lại hình ảnh thay vì lưu trực tiếp bằng kỹ thuật số như điện thoại hay máy ảnh hiện đại. Sau khi chụp, người dùng phải đem film đi tráng, scan ảnh rồi mới biết mình đã bắt được khoảnh khắc ra sao.

Vì thế, ảnh film luôn mang theo cảm giác rất khác, đó là một buổi chiều ám vàng, một khung hình hơi rung tay, ánh đèn flash cháy sáng giữa đêm. Hay khuôn mặt ai đó hiện lên với lớp hạt grain li ti – những hạt nhiễu nhỏ đặc trưng của ảnh film, tạo nên bề mặt ảnh hơi thô, mờ nhẹ và không hoàn toàn sắc nét như ảnh kỹ thuật số. Chính lớp grain ấy lại khiến bức ảnh mang cảm giác mềm hơn, cũ hơn và giống ký ức hơn. Nó khiến một khoảnh khắc bình thường cũng trở nên có chiều sâu cảm xúc, như thể đang nhìn lại một đoạn thời gian đã trôi qua từ rất lâu.

Điều thú vị là những bức ảnh ấy lại xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội của người trẻ – thế hệ sinh ra giữa thời đại kỹ thuật số, nơi mọi thứ đều nhanh, sắc nét và tức thì.

Nhưng càng sống trong thế giới hoàn hảo của công nghệ, nhiều người dường như lại càng bị hút về những điều không hoàn hảo. Và ảnh film trở thành một trong số đó.

Ảnh: na.mieoo/Instagram

Gam màu cũ và lớp hạt grain khiến ảnh film mang cảm xúc điện ảnh rất riêng.

Một cuộn film khiến người ta phải sống chậm lại

Chơi ảnh film bây giờ không hề rẻ. Một cuộn film có thể tốn vài trăm nghìn đồng nếu tính cả tiền mua film, tráng và scan ảnh. Máy film đẹp cũng ngày càng đắt vì nhu cầu tăng mạnh trong vài năm gần đây.

Nhưng chính sự “tốn kém” ấy lại khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt. Không ai cầm máy film rồi chụp liên tục hàng chục tấm như điện thoại. Với nhiều người chơi film, mỗi lần bấm máy đều là một sự cân nhắc. Khung hình này có đáng để giữ lại không? Khoảnh khắc này vài tuần nữa nhìn lại còn khiến mình rung động không? Ánh sáng này có đủ đẹp để “đổi” lấy một frame quý giá?

Mỗi cuộn chỉ có 24 hay 36 kiểu. Nên mỗi lần chụp đều mang cảm giác mình đang thật sự lưu giữ một điều gì đó. Giữa thời đại hình ảnh bị tạo ra quá dễ dàng, ảnh film khiến con người bắt đầu quý trọng từng khoảnh khắc hơn. Điều hấp dẫn nhất đôi khi lại là… cảm giác chờ đợi.

Một khung hình giản dị nhưng qua lớp hạt film lại trở nên giống ký ức.

Nguyễn Tiến Trung – một người trẻ có niềm đam mê đặc biệt với ảnh film nói rằng điều khiến cậu yêu film nhất không phải vì nó “retro” hay hợp xu hướng. “Mình thích cảm giác hồi hộp mà ảnh film mang lại”, Trung chia sẻ. “Có những cuộn mình chụp xong rồi quên luôn đã chụp gì. Phải vài tuần sau đi tráng mới nhớ ra”.

Khoảnh khắc nhận ảnh với nhiều người giống như mở lại ký ức của chính mình. Có cuộn đẹp ngoài mong đợi, có cuộn cháy sáng, có cuộn bị out nét gần hết, thậm chí có lúc hỏng hoàn toàn. Nhưng chính sự “hên xui” ấy lại khiến ảnh film có cảm xúc rất khác. “Nó không hoàn hảo, nhưng lại thật. Mình cảm giác mỗi tấm ảnh đều có câu chuyện riêng”, Trung nói.

Trong thời đại mọi thứ đều phải xem ngay lập tức, ảnh film buộc con người học lại cảm giác chờ và đôi khi, chính khoảng thời gian chờ đợi ấy mới là phần đẹp nhất. Hoài niệm không hẳn là nhớ về quá khứ mà là nhớ về cảm giác con người từng sống chậm hơn.

Bạn Nguyễn Tiến Trung.

Ảnh film trở lại như một “ngôn ngữ cảm xúc” của thế hệ trẻ

Từ Tokyo, Seoul đến Paris hay New York, những bức ảnh màu cũ, flash trực diện, hạt film và ánh sáng loang xuất hiện dày đặc trên Instagram, Pinterest hay các tạp chí thời trang độc lập.

Không chỉ là một trào lưu hình ảnh, ảnh film dần trở thành một kiểu mỹ học sống. Người trẻ hiện nay dường như không còn quá bị hấp dẫn bởi sự hoàn mỹ tuyệt đối. Họ thích những điều có chút lỗi nhỏ, chút ngẫu nhiên và cảm giác đời thường. Một bức ảnh hơi mờ đôi khi lại giống ký ức thật hơn một tấm hình quá sắc nét. Có lẽ vì thế mà ảnh film khiến những điều bình thường nhất cũng trở nên đáng nhớ hơn.

Giữa thời đại AI tạo ảnh chỉ trong vài giây, ảnh film lại càng được nhiều bạn trẻ trên thế giới cùng yêu thích (ảnh: KT)

Điều đặc biệt là phần lớn người chơi film hiện nay lại thuộc thế hệ chưa từng sống trong thời kỳ film là điều phổ biến. Họ không thật sự hoài niệm về một thời đại đã đi qua. Có lẽ thứ họ tìm kiếm là cảm giác của một nhịp sống khác. Mọi thứ không diễn ra quá nhanh, không cần lập tức đăng lên mạng xã hội, không xem lại ảnh ngay sau khi chụp và không áp lực phải hoàn hảo trong mọi khoảnh khắc.

Giữa thời đại trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra hàng nghìn hình ảnh chỉ trong vài giây, người trẻ vẫn sẵn sàng bỏ tiền cho những cuộn film đắt đỏ, kiên nhẫn chờ nhiều ngày để nhận về vài chục tấm ảnh không chắc đã đẹp. Bởi thứ họ muốn giữ lại đôi khi không chỉ là hình ảnh mà là cảm giác mình từng thật sự sống trong khoảnh khắc ấy.